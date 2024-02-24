〈台積熊本廠開幕〉日本宣布補貼金額7320億日圓、JASM起源 一文看懂八大重點

鉅亨網記者魏志豪 熊本 2024-02-24 22:06

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (24) 日舉辦熊本廠 JASM 開幕典禮，全球高度矚目，不論是台積電高層、日本政府代表、合資夥伴等都上台致詞，除了會中揭露 JASM 的起源來自三年前的一場對話，日本政府也在會後宣布將補貼 JASM 第二座廠 7320 億日圓，以下是《鉅亨網》前往熊本整理的八大重點，讓讀者一文快速看懂。

開幕式大咖雲集 十大重要人物出席致詞

台積電熊本廠開幕大咖雲集，當中除日本首相岸田文雄以影片錄製恭賀之詞外，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家、日本經濟產業大臣齋藤健 (Ken Saito)、索尼集團董事長暨執行長吉田憲一郎、電裝 (Denso) 集團株式會社會長林新之助、自由民主黨半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明、前經濟產業大臣萩生田光一、熊本縣知事蒲島郁夫，皆一一上台致詞。

送大禮！日本經濟產業大臣宣布補助熊本二廠 7320 億日圓

日本首相岸田文雄此次親錄影片恭賀 JASM 落成開幕，致詞間除了感謝台積電至日本建廠外，也宣示將以政策支持 JASM 第二座廠；另外，經濟產業大臣齋藤健 (Ken Saito) 也宣示日本半導體一定會復興，並在會後表示補助第二座廠的金額為 7320 億日圓，合計兩座廠補助金額高達 1.2 兆日圓。

張忠謀：AI 客戶要求不僅是幾萬片晶圓 而是十間晶圓廠

張忠謀說，半導體產業未來一定會有更多需求，現階段有成千上萬片的晶圓產能已經就位，未來幾年在 AI 助力下，晶圓需求將大幅增加，尤其近期與 AI 業界人士會面後，雙方討論的產能不再只是幾千、幾萬與幾十萬片，而是要三間、五間甚至十間晶圓廠，自己儘管對該數字持保留態度，但產業會在兩者間找到答案。

劉德音：JASM 將為熊本創造 3400 個就業機會

劉德音上台時表示，此次感謝日本政府大力協助，也感謝合資夥伴索尼 (SONY) 與電裝 (Denso) 分享寶貴經驗，並期待豐田參與新的拓展計劃，為 JASM 帶來更多動能，預計此次新廠將為熊本創造 3400 個就業機會。

索尼揭露 JASM 起源 來自三年前一場對話

索尼集團執行長吉田憲一郎此次在致詞間揭露 JASM 的起源，指出三年前還是疫情期間，當時與總裁魏哲家還有人力資源資深副總何麗梅等高層約在台北的飯店碰面，起初是要討論晶圓採購，沒想到魏哲家一開頭就說「台積電要在日本設廠，希望索尼協助。」，在三年一個月後就見證 JASM 的開幕。

龔明鑫：熊本廠 20 個月就完工樹立標竿 提供全球供應鏈韌性

國發會主委龔明鑫今以法人董事身分受邀出席，會後受訪指出，台積電熊本廠僅經歷 20 個月就完工，樹立海外建廠重要的標竿，並鞏固生態體系，同時提升日本和全世界半導體晶片供應鏈韌性。

台、日文化差異 當彈性遇上匠人精神 靠的是相互學習

台積電熊本廠是台灣與中國外的第一座海外廠區，台日文化差異也成為外界關注焦點，台灣員工就指出，工作上會面臨臺日文化差異，臺灣人較有彈性，日本人則非常規矩，坦言起初磨合是一定需要的，但透過雙方互相學習，如日本人學習臺灣人的彈性，臺灣人則請教日本人的匠人精神，看好該模式有助台積電未來在全球據點的運營。

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