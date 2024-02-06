日本承諾提供逾2400億日元補貼 助鎧俠、威騰擴大記憶體生產

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-06 11:08

日本經濟產業省周二 (6 日) 表示，將向鎧俠和威騰電子 (Western Digital) 提供高達 2429 億日元 (約 16.4 億美元) 的補貼，助其擴大三重縣和岩手縣的記憶體晶片生產。

對於因記憶體市場低迷而深受打擊的鎧俠和威騰電子來說，這筆資金為其帶來穩固的基礎。兩家公司去年底受到 SK 海力士反對，導致合併談判陷入僵局。

日本此舉旨在透過擴大對國內外晶片商補貼，在美中貿易緊張局勢下，確保晶片供應，以重新奪回失去的半導體中心地位。

日本經濟產業大臣齋藤健 (Ken Saito) 表示，未來記憶體市場料將大幅成長，包含生成式人工智慧 (AI)。鎧俠和威騰電子的合資案為日本和美國建立連結，以便共同履行為世界供應記憶體的責任。

鎧俠是原東芝集團在 2017 年剝離出來的半導體業務。東芝在 1980 年代發明了 NAND，當時日本一度主導全球半導體製造業。

一位經產省官員表示：「使用的數據愈多，消耗的記憶體就愈多，因此全球需求肯定會隨著 NAND 的這點特性而成長。」