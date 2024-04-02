日本2,806種食品漲價 再現漲價潮 原因是什麼？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-02 14:00

時序進入 4 月，日本再次出現漲價潮，漲價食品數量達到 2,806 種，是去年 10 月以來首次超過 2,000 種，日本兩家主要快遞公司也從 4 月 1 日起調高運費。

據《時事通訊社》報導，日本調查公司帝國徵信（Teikoku Databank）的調查結果顯示，日本 4 月又出現新一輪食品漲價潮，漲價數量達到 2,806 種。主要漲價的是各類加工食品，佔漲價食品總數的比率超過 70%，涵蓋火腿、香腸等肉製品，以及冷凍食品。

以主要肉製品廠商為例，部分商品的漲幅達到了 25%。在酒類商品中，山崎威士忌的漲幅超過 50%，最高甚至漲了一倍多。

除了食品，日本主要紙製品廠商也將從本月下旬開始，調漲衛生紙、餐巾紙等大約 130 種商品的價格，漲幅最高達到一成。

日本銀行（央行）此前宣布調整貨幣政策框架，解除了負利率政策，為 17 年來首次升息。但由於升息幅度以及今後升息速度不如市場預期，導致日元匯率繼續下跌。

日本在能源和原材料方面大量依賴進口，因此與民眾生活息息相關的食品、日用品以及能源等行業今後仍將承壓，進一步加重消費者的支出壓力。