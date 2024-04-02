川普媒體單日挫逾21% 但賣空也討不到好處

鉅亨網編譯許家華 2024-04-02 13:00

川普媒體科技集團 (TMTG) 周一 (1 日) 重挫 21.47%，但做空該股仍具相當大的風險。

在與一家特殊目的收購公司合併獲准後，該股 (DJT-US) 自 22 日的交易價上漲了 30% 以上，今年已飆升約 180%。

但該股經過周一重挫，股價徘徊在略低於每股 49 美元的水準，較上周觸及的近 80 美元的 52 周高點下跌近 40%。

該股周一重挫係因其披露，2023 全年營收 413 萬美元，但無獲利，全年淨損 5820 萬美元，且去年虧損的情況可能會維持一段時間，在可見的未來仍會有營運虧損。

儘管股價下跌，但賣空者恐需再等該股釋出更多利空，才能成功賣空該股，因為川普媒體根本沒有多少股票可供做空。根據 TMTG 周一提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 8-K 文件，美國前總統川普 (Donald Trump) 本人持股超過 57%，且可能增加更多持股。

該公司不到 22% 的股份由大眾持有，且他們似乎在政治上力挺川普的個人投資者，因此機構法人以及券商 (賣空者借股對象) 能持有的股份所剩無幾。

S3 Partners 預測分析董事總經理 Ihor Dusaniwsky 表示：「由於長期散戶不參與借劵，該股能借券的量相當有限。」由於稀缺因素，借券成本相當高。

盈透證券首席策略師 Steve Sosnick 表示，其公司該股目前借券費率超過 800%，較上周 150% 到 250% 的借券費率大幅飆升。

相較而言，根據 S3 Partners，一般股票的借券費率約 0.6%。

「這種費率意味著該股數月內就會一文不值。」Sosnick 補充，但就算最大的空頭，事實上也不認為該股這麼糟糕。

如何靠賣空該股獲利？Sosnick 估計，考慮借券費率後，該股必須在周五之前再下跌 6 美元左右，近期的賣空者才能賺錢。

但對於長期做空該股的投資者來說，這將是一場艱苦的戰鬥。

Dusaniwsky 表示，今年川普媒體及其前身公司 Digital World Acquisition Corp. 的空頭現已虧損近 1.83 億美元，如今川普媒體的股價需要跌破 25 美元，空頭才能達到損益兩平，但以周一 48.66 美元的收盤價來看，期待該股幾近腰斬的水準似乎也是場豪賭。