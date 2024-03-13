美媒爆料：川普曾問馬斯克要不要買下他的社群平台Truth Social

鉅亨網編譯許家華 2024-03-13 14:30

《華盛頓郵報》周二 (12 日) 報導，兩位知情人士透露，美國前總統川普去年夏季曾詢問美企業家瑪斯克是否有意收購自己的社群媒體公司 Truth Social。

馬斯克商業帝國包括 SpaceX、特斯拉 (TSLA-US) 和社群網站 X，但川普對馬斯克的提議未能促成交易。然而，這個先前未見報的消息表明，馬斯克與川普之間的交流可能比外界所知還要深入，根據川普顧問說法，兩人還談論了政治和商業領域等其他內容。

知情人士稱，本月初他們也曾在佛州棕櫚灘舉行會議，川普在該處會見馬斯克和一些共產黨重量級捐款者，但不清楚該會議討論的主題。

該會議首見報於《紐約時報》，該報導指出，舉行會議之際適逢川普尋求競選捐款。 但此消息傳出後，馬斯克在 X 上發文稱，他「不會向任何一位美國總統候選人捐款」。

身為全球第二富豪，馬斯克在 X 上的發言越來越支持保守黨，也曾呼應川普立場，例如川普抨擊拜登放任非法移民入侵，馬斯克上周也發文稱「拜登政府輸入選民，讓非法移民構成國安威脅。」

當《華盛頓郵報》問及馬斯克有關收購 Truth Social 的議題與他和川普的其他談話時，馬斯克卻聲稱自己「從未去過海湖莊園」——即川普在棕櫚灘的私人住所。

川普媒體與科技集團 (Trump Media & Technology Group) 也不願回應置評請求。該集團發言人甚至反酸：「我們聽說川普和馬斯克實際上在討論收購《華盛頓郵報》，但他們認為它沒有價值。」

《華盛頓郵報》指出，川普不在 X 平台上發文的原因之一是為了替自家 Truth Social 平台創造並維持經濟價值。

2021 年川普支持者衝進國會大廈，擾亂正在計票的美國國會聯席會議，最終認證拜登勝選。川普隨後高調推出自家社交平台，揚言揭露真相。相關文件顯示，該平台上線 6 個月後，仍沒有可靠的收入來源，平台發展也存在問題。但川普堅持不懈地嘗試推廣該平台，經常向海湖莊園的遊客詢問他們是否有帳戶。

去年夏天召開電話會議時，Truth Social 的母公司川普媒體 (Trump Media) 面臨著黯淡的財務前景。 今年 4 月，川普在總統候選人的財務揭露文件中表示，他在該公司 90% 的股份價值在 500 萬至 2,500 萬美元之間，而他從中獲得的收入不到 200 美元。