特斯拉料奪回全球最大EV車廠頭銜 股價仍走低

鉅亨網編譯許家華 2024-04-02 09:02

比亞迪周一公布 3 月交付數據，符合華爾街的預期。當月比亞迪交付 301631 輛乘用車，其中純電動車年增 36% 至 139902 輛、混合動力車年增 56% 至 161729 輛。

比亞迪第一季交付純電動車 300114 輛、插電式混合動力車 324284 輛，前者年增約 13%、後者年增約 14%。

然而，特斯拉預計 4 月 2 日公布第一季交付數據，根據《巴隆周刊》調查，華爾街預期特斯拉第一季純電動車交付量將自去年同期 42.3 萬輛的成績上升，達到 42.5 至 43 萬輛，。

比亞迪拿下全球最大電動車製造商頭銜係因其第四季出貨量為 52.6 萬輛，超過特斯拉近 48.5 萬輛，首次超越只銷售純電動車的特斯拉。

但兩者之間的競爭還沒有結束。特斯拉在 X 平台上發文稱其在 3 月 29 日甫生產第 600 萬輛電動車，但比亞迪在 3 月 25 日發文稱其已產出第 700 萬輛車，其中包括純電動車與混合動力車。

至少比亞迪的業績證實一個關鍵趨勢——電動車仍在成長，但由於需求放緩和競爭加劇，其成長速度較過去放緩，打壓了投資者情緒。比亞迪股價在海外交易中下跌 0.6%，今年迄今約跌 6%。

特斯拉周一下跌 0.32%，收每股 175.22 美元。標普 500 指數下跌 0.2%、那指上升 0.1% 和道指下跌 0.6%。