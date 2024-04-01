鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-01 19:17

中華經濟研究院今 (1) 日公布 3 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 連續 17 個月擴張，指數回升 1.2 個百分點至 53.5%，同時，未來展望指數連 5 個月擴張，指數續揚 2.0 個百分點至 59.1%，創 2022 年 3 月以來高點。

中經院說明，四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用均呈現擴張，供應商交貨時間上升 (高於 50.0%)。

其中，非製造業面臨營業成本攀升壓力，自 2016 年 1 月以來持續回報採購價格 (營業成本) 上升 (高於 50.0%)，指數回升 3.9 個百分點至 62.2%，再度來到 60.0% 以上上升速度；而服務收費價格已連 46 個月上升 (高於 50.0%)，惟本月指數回跌 1.0 個百分點至 53.6%。

從八大產業來看，六大產業 NMI 呈擴張，依擴張速度排序為教育暨專業科學業 (63.2%)、營造暨不動產業 (58.9%)、金融保險業 (57.8%)、資訊暨通訊傳播業 (56.6%)、批發業 (56.2%) 和運輸倉儲業 (52.0%)；住宿餐飲業 (28.4%) 和零售業 (38.8%) 則回報 NMI 呈現緊縮。