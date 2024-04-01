【量大強漲股整理】Q2正式開始，選股五大重點報你知，飆股大公開？

鉅亨研報 2024-04-01 17:12

加權指數今日開高走低，終場下跌 72.12 點，收在 20222.33 點，成交量 3591 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 26.22 億，投信買超 25.07 億，自營商賣超 27 億，三大法人合計賣出 28.15 億，其中投信已經連續 22 天買超，總計 2045.84 億。

美股方面，今年第一季四大指數全面上漲，道瓊上漲 5.6%，標普 500 指數上漲 10.2%，納指上漲 9.1%，費半上漲 17.4%，其中，道瓊收在 39807.38 點，標普 500 指數收在 5254.34 點，雙雙創下歷史新高，美國商務部上周五公布，FED 首選的通膨指標 - 個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.8%，符合預期，市場預計美國聯準會在 5 月 1 日的會議上將宣布利率維持不變，然後在 6 月 12 日的會議上宣布開始降息，今年預計將會降息三次，美股第二季有望再創佳績。台股方面，雖然加權指數今天收小黑 K，但依然站在 5 日均線之上，短中長期均線也持續維持多頭排列格局，仍有機會持續上攻，( 00940-TW ) 元大台灣價值高息 ETF 今天正式掛牌，表現疲弱，收在 9.76 元，跌幅 1.61%，不僅一上市股價就跌破發行價，成交量更是飆破 134 萬張，表示市場上買賣交易的數量大增；。此外，( 00946-TW ) 群益科技高息成長 ETF 和 ( 00943-TW ) 兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF 將陸續於 4 月底開始募集，未來將有買盤將會挹注台股表現。

權值股方面， (2330-TW) 台積電，股價開高走低，終場下跌 9 元，收在 770 元，今天公告第一季法說會將於 4 月 18 日召開，說明營運的未來展望，( 2317-TW ) 鴻海，股價開高走低，終場上漲 0.5 元，收在 150.5 元，( 2454-TW ) 聯發科，股價開低走低，終場下跌 35 元，收在 1160 元。

美國晶片法案已進入實質撥款階段。將會開始積極擴大 12 奈米以下先進製程的晶片製造規模，IP 設計族群陸續接獲訂單，今天股價全面上漲；(6643-TW) M31 上漲 4.96%；股王 ( 3661-TW ) 世芯 - KY 上漲 1.4%，台積電小金雞 ( 3443-TW ) 創意，上漲 4.02%。( 3035-TW) 智原上漲 1.45%，投資人可觀察 IP 設計族群是否將迎來一波新行情。

AI 時代來臨，高速傳輸需求快速成長，光收發模組規模將從目前的主流 200G 進一步提升到 400G 和 800G，台灣相關供應鏈廠商已經陸續接到訂單，今天光收發族群全面上漲，(3363-TW) 上詮，股價開高走高，成功攻上漲停板，( 4979-TW ) 華星光上漲 4.03%，( 4908-TW ) 前鼎，上漲 0.92%。此外，光收發模組族群將會和網路連接器大廠共同研發 CPO 光電共封裝技術，成長動能可期。

(NVDA-US) 輝達 GTC 大會宣布下一代 DGX 伺服器平台將採用水冷散熱，

散熱族群近期表現相當亮眼，其中，(3017-TW) 奇鋐和 ( 3324-TW ) 雙鴻，更是目前唯二能夠提供水冷散熱完整解決方案的供應商，將會是這波技術升級的最大受惠者。(3017-TW) 奇鋐，今日上漲 1.47%，(3324-TW) 雙鴻今日上漲 4.93%。此外 ( 2486-TW ) 一詮，今天股價開高走高，快速攻上漲停板，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，外傳一詮順利取得輝達 B100 均熱片訂單，預計今年營收將迎來成長動能，佳螢早在上周五的文章中就公開預告。

佳螢已經多次提到看好 (2486-TW) 一詮這檔 GTC 黑馬股，佳螢的會員早已經卡位，今日股價攻上漲停板，創下近 2 年新高點，未來有望續創新高。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師