景氣下行 中國2月服務業PMI降至52.5

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-05 10:30

最新數據顯示，中國 2 月服務業經濟活動持續擴張，但景氣小幅下行，經濟學家指出，未來一段時間，各項政策落實情況應是關注重點，政府可能需要在保障民生、改善預期等環節進一步發力。

《財新網》周二（5 日）公布的數據顯示，2 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 52.5，較 1 月回落 0.2 個百分點。

2 月財新製造業 PMI 上升 0.1 個百分點至 50.9，是 2021 年下半年以來首次連續四個月位於擴張區間，顯示製造業景氣持續升溫。兩大行業景氣一升一降大致相抵，2 月綜合 PMI 仍維持在 52.5 的水準。

國家統計局公布的數據則顯示，2 月製造業 PMI 下降 0.1 個百分點至 49.1；服務業商務活動指數上升 0.9 個百分點至 51.0，為 2023 年 8 月以來最高紀錄；綜合 PMI 維持在 50.9 的水準。

財新服務業 PMI 分項數據顯示，服務業供需維持穩定擴張，2 月新業務微升，外需比內需強，當月新出口訂單指數處於擴張區間，升至 2023 年 7 月來最高。

儘管供需繼續增長，受春節假期員工返鄉和企業用工意願相對保守影響，就業情況明顯下行，2 月服務業就業指數降至萎縮區間，為 2023 年以來最低。

雖然用工減少，但在新訂單量不如預期的情況下，企業仍有餘力處理積壓業務，2 月服務業積壓業務量是 2022 年 8 月來首次減少。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定仍然偏多，需求端弱於生產端，價格維持低位，內外需仍顯不足；就業指數降至榮枯線以下，企業增員和擴產積極性不高，樂觀預期有待進一步夯實。