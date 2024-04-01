〈中經院發布PMI〉製造業復甦 未來半年展望創近2年高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-01 18:26

中華經濟研究院今 (1) 日公布 3 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，較上月續跌 0.2 個百分點至 47.9%，連 13 個月緊縮，不過，未來六個月展望指數不僅連 5 升，更攀升至 2022 年 4 月以來新高，反映製造業市況正持續回溫。

中經院指出，3 月製造業 PMI 五項組成指標中，新增訂單和人力僱用呈現緊縮，生產轉為緊縮，供應商交貨時間低於 50.0%，存貨也成緊縮。

不過，未來六個月展望指數已連 2 個月擴張，且指數續揚 2.4 個百分點至 56.4%，創 2022 年 4 月以來最快。

從各產業別來看，3 月六大產業中僅交通工具產業 (47.9%) 回報 PMI 緊縮，各產業依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業 (61.2%)、電子暨光學產業 (54.8%)、食品暨紡織產業 (52.4%)、電力暨機械設備產業 (51.7%) 和基礎原物料產業 (50.9%)。

而對未來半年，也有三大產業回報擴張，分別為化學暨生技醫療產業 (60.7%)、電子暨光學產業 (60.1%) 和電力暨機械設備產業 (52.8%)。

中經院說明，第一季部分廠商開始回補關鍵物料，交貨時間和存貨未再重跌，同時，去年第三季以來消費性電子、半導體暨 AI 相關供應鏈模組和 CoWoS 封測等訂單表現，相對穩健。