百萬受益人注意！0056估配0.73元 年化配息率衝7.36%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 18:28

擁有 102 萬名受益人的元大高股息 (0056-TW) 第二季配息公告出爐，每單位估配發 0.73 元，以 1 日收盤價 39.59 元計算，單次配息率約 1.84%，年化配息率達 7.36%，未來將在 4 月 16 日第二階段公告確定配息金額，4 月 18 日除息，想參與配息的投資人，最晚在 4 月 17 日前買進並持有，配息發放日為 5 月 15 日。

今年以來台股高股息 ETF 持續高度成長，0056 規模同步於 3 月 21 日創下 2789 億元歷史新高。作為台灣第一檔高股息 ETF，0056 長期運營穩定，連續配息且填息年度進入第 14 年，今年第一季除息再度僅 7 個交易日即填息，讓投資人深具信心。

隨著台股企業成長，0056 的股息金額呈現增長趨勢，包括 2023 年全年每股配息 2.2 元，已是成立初期的兩倍以上。

依元大投信官網揭露至 2024 年 3 月底，0056 淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為 10.22 元，較 2023 年底的 7.62 元成長逾 34%，包含股息收入的可分配收益則達 4.82 元，未來若淨值跟隨台股行情成長，收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。

0056 至今年第一季累計配息 22.25 元，已接近發行價格 25 元，若目前配息金額水準預估，參與首次募集且以發行價格長期持有的投資人，約再 1 年左右將達成零成本存股目標。