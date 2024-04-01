〈焦點股〉00940上市首日破發 無懼賣壓低接搶進爆巨量
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 09:59
元大台灣價值高息 ETF(00940-TW) 今 (1) 日正式掛牌上市，以 9.93 元開盤，一度下挫逾 1%，最低來到 9.8 元，儘管賣壓沉重，呈現「破發」，但也吸引部分股民低接搶進，截至上午 10 點前，成交量已經衝破 24 萬張。
00940 出道即巔峰，基金淨資產價值高達 1737.6 億元，直接空降台股 ETF 排行榜第六名，且為高股息 ETF 的第四大，根據集保資料顯示，截至 3 月 29 日，00940 受益人數多達 70.8 萬人。
50 檔成分股上週五全數揭曉，前十大成分股大洗牌，其中，長榮 (2603-TW) 權重 9.32% 穩居第一，鈊象 (3293-TW) 登上第二名，聯電及中美晶權重皆為 3.14%，而和碩、環球晶、日月光投控、聯詠四檔個股竄起，擠進前十大。
元大投信說明，00940 股價變化與成分股整體漲跌較為相關，即使買進資金眾多，ETF 股價也不會有必然上漲的情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供 00940 的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化為主要考量。
至於投資人所關心的收益分配，00940 的配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，未來 00940 配息率將參考追蹤指數殖利率訂定，而非受 00940 本身股價變化影響，且配息率不代表報酬率，00940 所領到的企業發放股利，均計算於每日淨值之內，配息時會自淨值扣除，宜一併留意淨值變動。
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