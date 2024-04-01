〈財委會質詢〉00940湧賣壓 黃天牧：ETF被動投資要看長期績效

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-01 11:33

金管會主委黃天牧今 (1) 日出席立法院財委會，多名立委關切元大台灣價值高股息 ETF(00940-TW) 掛牌上市首日的狀況，金管會主委黃天牧表示，尊重市場機制，金管會將就三面向因應規範，但 ETF 操作屬被動式的投資，要看長期績效，例如 0050，對於 4 月或接下來即將展開募集的新 ETF，並不會加以限制。

00940 今天掛牌上市，股價呈現「破發」，並爆出巨量，對此，黃天牧強調，ETF 商品本身是中性的，希望投信、券商在 IPO 階段，能讓投資人了解特質及風險，商品亦有其風險，金管會將會針對行銷規範進行調整，總體面來看，整個 ETF 市場是否會產生集中度問題，周邊單位都會進一步研議。

黃天牧說明，ETF 不是純股票，投資特性是希望持有久一點，像是 0050 也是經過 20 年才有如此績效，00940 現在才上市第一天，投資人可評估是否作為適合長期投資的標的，對於接下來新發行的 ETF，黃天牧強調，後續並無限制的動作。

黃天牧表示，之前金管會專案報告提出三點規範，首先，希望業者在行銷上要讓投資人確實了解商品特性，通路上也要做好 KYC，知道投資人屬性；其次則是在網紅行銷上，投信公司有合約關係要如何規範，投信公會也會做一些研究；第三，證券周邊單位證交所、櫃買中心也會對整個市場風險管理機制進行研議。

對於台股第二季展望，黃天牧說，金管會作為監理機關，基本上不預估股價趨勢，但根據國發會及主計總處對於今年經濟成長率的預估，基本上相對都比去年更好，過去一段時間，台股產業、AI 也展現一些優勢，股價多有上漲。