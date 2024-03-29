00940建倉完畢！50檔成分股一次看 這4檔隱藏版擠進前十

高股息 ETF 日前掀起全民搶買熱潮，萬眾矚目的元大台灣價值高息 (00940-TW)，元大投信已經完成建倉，將於 4 月 1 日正式掛牌上市，50 檔成分股今 (29) 日全數揭曉，前十大成分股大洗牌，其中，長榮 (2603-TW) 權重 9.32% 穩居第一，鈊象 (3293-TW) 登上第二名，而和碩、環球晶、日月光投控、聯詠四檔個股竄起，擠進前十大。