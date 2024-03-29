00940建倉完畢！50檔成分股一次看 這4檔隱藏版擠進前十
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-29 18:23
高股息 ETF 日前掀起全民搶買熱潮，萬眾矚目的元大台灣價值高息 (00940-TW)，元大投信已經完成建倉，將於 4 月 1 日正式掛牌上市，50 檔成分股今 (29) 日全數揭曉，前十大成分股大洗牌，其中，長榮 (2603-TW) 權重 9.32% 穩居第一，鈊象 (3293-TW) 登上第二名，而和碩、環球晶、日月光投控、聯詠四檔個股竄起，擠進前十大。
根據元大投信官網統計，00940 股票部位已經依據法規建倉完成，基金淨資產價值為 1737 億 6868 萬 6306 元，投資台股 50 檔成分股 92.44%，約 1606 億餘元，其餘為保留現金。
00940 持股前十大分別為長榮權重 9.32%，鈊象權重 3.51% 、聯電及中美晶權重皆為 3.14%，和碩權重 2.99% 位居第五，聯發科 2.96% 第六，漢唐、環球晶皆為 2.9%，日月光投控、聯詠分別為 2.71%、2.65%。
第 11 大至第 30 大成分股分別為光寶科、群光、中信金、新普、神達、世界、統一、亞翔、廣達、力成、東陽、東元、樺漢、頎邦、欣銓、中磊、可成、晶技、智易、佳世達。
第 31 大至第 40 大成分股分別為上海商銀、大聯大、巨大、致伸、神碁、啓碁、矽格、寶成、聯陽、光洋科、矽創、瀚宇博、南茂、帝寶、精成科、大成鋼、耕興、瑞儀、中碳、合勤控。
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