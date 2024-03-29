00940最新淨值掉到9.92元 元大投信：建倉期累積報酬符指數表現。

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-29 18:53

元大台灣價值高息 (00940-TW) 於 3 月 18 日成立後，今 (29) 日正式公告申購買回清單，揭露完整 50 檔成分股，基金持有成分證券股票權重為 92.44%，自 3 月 19 日至 29 日建倉期，00940 最新每單位淨值為 9.92 元。

不過，元大投信指出，00940 對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌 0.8%，兩者報酬率一致，符合本檔 ETF 基金追蹤標的指數報酬表現之操作管理目標。

00940 預計於 4 月 1 日掛牌，成功申購的投資人皆已撥券至申購時填的集保帳號，申購明細請至證券帳戶查詢，4 月 1 日掛牌後淨值會逐日變化，投資人於台股交易時間可自由交易。

元大投信說明，00940 股價變化與成分股整體漲跌較為相關，即使買進資金眾多，ETF 股價也不會有必然上漲的情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供 00940 的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化為主要考量。

至於投資人所關心的收益分配，00940 的配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，未來 00940 配息率將參考追蹤指數殖利率訂定，而非受 00940 本身股價變化影響，且配息率不代表報酬率，00940 所領到的企業發放股利，均計算於每日淨值之內，配息時會自淨值扣除，宜一併留意淨值變動。