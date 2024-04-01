是德科技開發最新量測系統 滿足次世代1.6T乙太網需求

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-01 16:18

隨著 AI 伺服器滲透率逐步增加，用於傳輸資料的乙太網速度也必須大幅提升，是德科技 (KEYS-US) 宣布與默升科技 (Credo Semiconductor) 共同開發聯合測試平台，展示業界首款符合 IEEE 802.3dj 草案規格的 1.6 Terabit 乙太網路量測系統。

是德科技指出，此系統可在真實的硬體開發平台上，以全線速處理 Layer 2 乙太網路流量，樹立產業新標竿，此次展示也證明 1.6T 乙太網速度是可實現的，且效能是可被量測的。

是德科技說，當今大型網路需要支援人工智慧 (AI)、影音串流、雲端網路和高效能運算等資料密集型技術，網路頻寬需求每年皆以 30% 至 40% 的幅度上升，為滿足此需求，網路設備製造商、矽晶片製造商和資料中心業者必須建構與導入下一代 1.6T 乙太網路。

網路設備和晶片製造商必須達成三大要求，以協助資料中心業者排除任何潛在障礙，包括在不增加資料中心電源和散熱需求的情況下，提供更高的速度和資料吞吐量；在不影響可靠性或品質的情況下，為光纖收發器、交換器、路由器、伺服器和測試系統的嵌入式通訊晶片，提供更快的電通道速度。

第三則是在最終產品標竿測試的品質保證 (QA) 週期內，量測矽晶片、網路設備和網路互連裝置的效能。

是德科技看好，隨著 1.6T 的普及化，在產品開發生命週期的早期階段建立測試框架，有助縮短上市時間，並幫助客戶完成部署；是德科技是 400G 和 800G 測試領域的領導者，致力於協助企業制定 1.6T 發展計畫，也提供早期採用者進行測試所需的量測系統。

默升科技執行長 Bill Brennan 表示，默升科技 2023 年推出 1.6T HiWire 主動式電纜，以支援主要客戶的產品發展藍圖，此舉引起業界極大迴響，很高興能與是德科技合作，聯手建構強大的量測生態系統，以因應不斷演進的網路標準。

650 集團聯合創辦人暨分析師 Alan Weckel 表示，1.6T 將是推動資料中心網路發展的關鍵速度，也是推動未來 AI/ML 部署的關鍵技術。是德科技對 1.6T 乙太網路 Layer 2 流量的展示，證明業界已準備好支援次世代工作負載，並打算從目前的 800 Gbps 系統，轉移至更高速的平台。