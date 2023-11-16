智原攜手聯電 推28奈米乙太網GPHY

ASIC 業者智原 (3035-TW) 今 (16) 日宣布，推出在聯電(2303-TW)(UMC-US)28 奈米 HPC + 製程平台的 4 埠 Gigabit 乙太網 PHY 矽智財。

智原營運長林世欽表示，公司已成功協助客戶將多項網通 ASIC 專案導入量產，客戶透過採用最新的 GPHY 解決方案，可以開發更低功耗和高性能的新一代乙太網路設備和系統。

智原指出，該款經過矽驗證的 GPHY 採用 SAR ADC 技術，提供卓越的功耗、性能及面積 (PPA) 優勢，使用進階的數位訊號處理演算法，可顯著提高多埠時的訊噪比，且由於網路、消費電子和工業自動化應用對高度整合 SoC 的需求不斷增長，智原新款 GPHY 可有效提升性能，並加速產品開發。

智原 28 奈米 4 埠 Gigabit 乙太網路 PHY 與前一代設計相比，每埠功耗大幅降低 33%，也運用數位信號處理 (DSP) 技術搭配進階演算法，減少多埠網路間的訊號干擾，改善訊號品質，相較於 40 奈米 4 埠 GPHY，訊噪比提高 1-2 dB。

智原此 GbE PHY 仍支援業界的多種標準協議，包括 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Te、100BASE-FX、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab 和 ANSI X3.263-1995(FDDI-TP-PMD)，可以無縫整合聯電的 3.3V 和 1.8V I/O，適用 28HPC + 低功耗 SoC 平台，確保卓越的功耗效率和性能。