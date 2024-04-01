〈ESG狂潮〉備戰綠色商辦競爭 信義區商辦房東啟動減碳升級計畫

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-01 16:57

隨 ESG 越來越受重視，綠建築和能提供綠電的大樓需求殷切，進一步驅使房東們開始思考如何提升其資產的綠色價值及競爭力。商仲仲量聯行針對台北市 A 辦密度最高的信義區辦公市場進行了綠色租賃的相關調查，結果發現信義區目前有超過 65% 的 A 辦樓地板面積擁有綠建築認證，其中，有六棟商辦大樓，包含指標頂辦如 101 大樓及國貿大樓都於去年取得 LEED , WELL 雙認證。

仲量聯行指出，為企業創造一個健康、彈性、永續的高效辦公空間是仲量聯行一直以來的目標，獲得業主華新麗華信賴，簽下了長達 4 年的綠色顧問合約，提供客戶包含對整棟樓的地點評估、平面配置了解、以及 MEP 系統的計算確認服務。仲量聯行將協助客戶在 2024 年底前完成整棟大樓約 1 萬 8,700 坪的 LEED O+M 黃金級認證，並預計在 2027 年進一步挑戰 LEED O+M 白金級認證。

華新麗華位信義區的總部大樓於 2009 年興建完工，為地上 27 層、地下 5 層的鋼骨大樓，基地面積逾 2,100 坪。為實踐公司的永續理念，於 2023 年中開始評估大樓升級或延壽的各項準備，並在仲量聯行的協助下有系統地一步步調整優化各項設施，計劃今年底前取得綠建築 LEED 黃金級認證之目標， 這不僅是為建物減碳貢獻一份心力，也提供企業租戶更好更舒適的環境。