〈焦點股〉劍麟 回鍋百元俱樂部 股價創半年來新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-01 09:54
汽車零組件大廠劍麟 (2228-TW) 前 2 月合併營收 8.23 億元，年增 18.1%，展望今年，劍麟看好，隨著平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確，客戶下單動能有望續增，近期股價轉強，今 (1) 日回鍋百元俱樂部，最高來到 103 元，創去年 9 月中旬以來新高。
劍麟前 2 月合併營收 8.23 億元，年增 18.1%，主要是因品牌車廠和主要一階 (Tier 1) 汽車安全零組件供應商客戶訂單保持良好需求。
劍麟說明，旗下膝蓋式和側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品，出貨需求持續增。
據 S&P Global Mobility 最新預估，今年全球新車銷量將達到 8830 萬輛，年增 2.8%，其中，歐洲、美國新車銷量將達 1510 萬輛、1590 萬輛，分別年增 2.9%、2.0%，有助劍麟汽車事業良好發展。
劍麟近年積極擴大汽車事業整體業務接單規模，看好將隨汽車安全零組件需求提升趨勢成長。
劍麟去年合併營收 48.94 億元，年增 11.90%，稅後純益 5.14 億元，年增 13.53%，每股純益 (EPS)6.78 元，改寫近 4 年新高，董事會已通過擬配發每股 5 元現金股利，配息率約 73%。
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