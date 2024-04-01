〈焦點股〉劍麟 回鍋百元俱樂部 股價創半年來新高

汽車零組件大廠劍麟 (2228-TW) 前 2 月合併營收 8.23 億元，年增 18.1%，展望今年，劍麟看好，隨著平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確，客戶下單動能有望續增，近期股價轉強，今 (1) 日回鍋百元俱樂部，最高來到 103 元，創去年 9 月中旬以來新高。