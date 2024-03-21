台嘉碩看好車用強項續發揮 今年以總營收雙位數成長爲目標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-21 17:02

台嘉碩 (3221-TW) 今 (21) 日召開線上法人說明會，董事長黃鈺同對於台嘉碩營收比重達 35% 的車載應用市場仍十足看好其成長性，主要在於包括電動車、油電混合動力車輛電子化程度越來越高，即使專業研調機構預估 2024 年全球車市成長 3%，但需求品項的增加也挹注頻率元件的使用量成長。

同時，台嘉碩也看好網通產品往 Wifi 6E/7 等產品升級的趨勢下，預期對於頻率元件而言，使用量均可望持續向上，預估台嘉碩 2024 年的營收以雙位數成長爲目標，同時，在 2024 年 1-2 月毛利率走勢也向上攀升中，目前看 2023 年毛利率也期待向上走高，優於 2023 年的 24.8%，黃鈺同說，中長期而言，要以頻率元件的龍頭晶技 (3042-TW) 爲目標，讓毛利率得以站上 30% 以上。

台嘉碩 2023 年產品應用別在營收占比來看，車用占比約 35%、網通應用占約 31%、手機與物聯網應用占比約 21%、其他應用佔比則約 13%。預估 2024 年車用占比不變，而網通應用占比份額則可望有小幅度的提升，其他應用則預期將維持先前的比重。

台嘉碩指出，於包括電動車、油電混合動力車輛電子化程度越來越高，即使 2 月間由專業研調機構 JD Power 預估 2024 年全球車市成長 3%，但需求品項的增加如車用影音、智慧座艙甚至天線對頻率元件的需求增加，也挹注頻率元件在車載使用需求量成長。同時，台嘉碩本身也開發生產 SAW Fliter(石英濾波器，在產品線拉長之下，也具備在車用市場的競爭力 。

此外，台嘉碩在維持本身產品的競爭力，也與台灣、美國及歐洲 IC 設計業者協同開發利基型產品，有助於綁定頻率元件規格，也有助排除遭取代的可能。