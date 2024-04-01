元富證分戶帳新服務上線 領先同業採C3認證

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-01 12:19

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券今 (1) 日宣布，為提升分戶帳便利性，升級提供「約定自動授權扣款帳戶」功能，且領先同業採票交所最新的軟體 C3 憑證方式，希望以具有四大亮點的分帳戶，吸引更多年輕投資人加入。

元富證去年推出自行研發的投資理財 APP「好富投」，以及全面優化存股平台「存才富」，今年為了提升分戶帳便利性，升級提供「約定自動授權扣款帳戶」功能，且領先同業採票交所最新的軟體 C3 憑證方式，投資人於線上開戶過程中僅需一鍵設定，即可啟動授權扣款功能，大幅減少設定上的不便性。

而往後當投資人分戶帳中資金不足時，將自動從事先約定的銀行帳戶扣足款項，不需擔心轉帳額度問題，也免去自行轉帳產生的跨行轉帳手續費。

元富分戶帳具有四大亮點，(1) 不需重新開立銀行帳戶，使用本人現有一般存款帳戶約定分戶帳出入金帳戶即可；(2) 投資人買賣台股、海外股票、股票申購等，皆可透過分戶帳進行交割扣款；(3) 基於分戶帳可交易多種商品的特性，可將資金整合至分戶帳中統一管理；(4) 新上線 eACH 圈存扣款系統的授權扣款功能，可自動從約定的銀行帳戶進行扣款交割，無需投資人自行確認分戶帳的資金水位。