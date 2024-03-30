〈ESG狂潮〉實踐ESG承諾 科定企業號召上百位同仁種下希望的樹苗

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-30 08:38

自 2018 年起，健康建材領導品牌科定企業 (6655-TW) 即以「預約一座未來森林」為號召，每年持續認養綠地，並舉辦淨灘、植樹等公益活動，號召同仁與家人一同為生態永續盡一份心力。今年，科定企業再次展現對 ESG 的承諾，於本月 23 日與 DOMI 綠然攜手合作，在宜蘭縣舉辦了一場意義非凡的植樹活動，共同種下 150 株珍貴的馬告樹苗。此外，整場活動更是圍繞著「淨零碳排」的主軸，除了搭乘公共運輸，也堅持使用環保用品，取代一次性瓶裝水和免洗餐具，將環保落實到每個行動中。

科定企業董事長曹憲章每年帶領同仁參與公益活動。（圖：科定企業提供）

科定企業董事長曹憲章表示：「科定自 2018 年起，每年都會安排一個像這樣的活動，讓同仁們可以攜帶彼此的家人，不只能互相認識，也能同心協力推動公益。行善天下，大家要重視的不僅是環保議題，鼓勵同仁們在能力範圍內盡量參與各類型的公益活動，平日多做善事，一同促進社會的美好！」

科定企業董事長與董事長夫人一起種下珍貴的馬告樹苗。（圖：科定企業提供

這次活動不僅是為了種植樹木，更是為了倡導環保生活。參與者透過自帶水壺、使用環保餐具、搭乘公共運輸等實際行動，將環保理念貫徹到生活中每個細節。此次活動可望減少 3000-4000 公斤的碳排放，且栽種的樹苗會持續成長茁壯，年復一年永續發揮減少碳排放的綠化效益。

DOMI 綠然將環保意識融入繪本故事中，小朋友們興致盎然。（圖：科定企業提供）

部落居民介紹當地特有植物與生態，參與者認真聆聽。（圖：科定企業提供）

在落實 ESG 承諾方面，本次活動中科定企業帶領員工和家人全員自備環保餐具，搭配在地低碳飲食，以減輕活動對環境的負擔。結合部落體驗活動，為當地部落帶來經濟收入，有助提升居民的生活水準與福祉。同時，透過跨文化交流，拓展員工的視野，培育多元價值觀與文化素養，並深化對環境和社會議題的關注。

科定同仁和家人們一同歡樂地參與活動。（圖：科定企業提供）