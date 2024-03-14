擴大經營！科定企業人才募集中 百萬年薪不是夢

2023 年科定企業延續熱門商品「環保批批板」的無毒健康元素，推出同樣使用無毒 PP（聚丙烯）面材打造的「環保美耐板」，改革了傳統美耐板的諸多缺點，這款革命性板材甫推出就獲得市場高度好評與熱烈討論，也為公司帶來可觀的營收成長。同年，廣為人知的 KD 木地板系列再添一強力生力軍「環保木地板」，食品級 PP 面材搭配海島型結構，不只健康無毒，還能抵禦潮濕與日曬變形，推出後成為裝潢熱門話題，也吸引了更多消費群體，成功擴大市場規模。2024 年更計畫推出科定櫥櫃門、科定房間門等系列商品，大力拓展裝潢建材版圖！