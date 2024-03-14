擴大經營！科定企業人才募集中 百萬年薪不是夢
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-14 09:10
因應公司擴大經營，健康建材領導品牌 科定企業 (6655-TW) 現正強力招募各方人才，今年度的徵才招募活動於 3/2(六) 在臺大校園徵才博覽會揭開序幕，接下來也安排多場招募活動於全台接力展開。科定企業釋出多項職缺，包括國貿業務、內勤業務、文字客服、電銷高手、儲備幹部等，為吸引優秀人才加入，不只提供優渥獎金及完善福利，年薪更是上看百萬！
2023 年科定企業延續熱門商品「環保批批板」的無毒健康元素，推出同樣使用無毒 PP（聚丙烯）面材打造的「環保美耐板」，改革了傳統美耐板的諸多缺點，這款革命性板材甫推出就獲得市場高度好評與熱烈討論，也為公司帶來可觀的營收成長。同年，廣為人知的 KD 木地板系列再添一強力生力軍「環保木地板」，食品級 PP 面材搭配海島型結構，不只健康無毒，還能抵禦潮濕與日曬變形，推出後成為裝潢熱門話題，也吸引了更多消費群體，成功擴大市場規模。2024 年更計畫推出科定櫥櫃門、科定房間門等系列商品，大力拓展裝潢建材版圖！
科定企業深耕台灣市場同時布局全球，客戶遍布世界各地，在大陸、香港、新加坡、菲律賓、印度、美國、泰國、馬來西亞、越南、印尼等地區皆有拓點。透過不斷創新、持續研發，將最優質的裝潢建材推上國際舞台，打造國際級健康建材領導品牌。
因應事業體擴大經營，科定企業需要更多優秀人才加入！人才是科定最重視的資產，公司每年度由盈餘提撥 16% 作為員工紅利、9% 作為春節禮金、4% 作為員工酬勞，無論是薪資漲幅還是福利待遇皆優於業內水平！未來也將秉持曹董事長的承諾「公司賺錢、與員工分享、行善天下！」持續愛護人才、回饋社會，歡迎各界優質人才加入，一起成為幸福科定人！
如有任何疑問，請洽科定企業人資部 02-77443615
104 人力銀行_科定企業網頁 https://bit.ly/4c6ceAf
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