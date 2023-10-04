科定企業新樹物流園區動土典禮 環保、高效與物流的完美結合

為進一步強化物流服務，提升客戶服務品質，科定企業股份有限公司 (6655-TW) 「新樹物流園區」預計於 2025 年落成啟用，以提供更高效、可靠的物流服務，日前舉行動土典禮，科定企業董事長曹憲章及多位資深董事，連同科定員工，齊聚一堂，共同見證這一個重要的時刻。

這座物流園區位於新北市新莊區，佔地面積達 1,810 坪，樓板面積 8000 坪，樓層規劃為地下一層樓、地上六層樓，建置規劃也納入「綠建築」的設計概念，包括屋頂設置太陽能板，利用綠色能源，降低倉儲運作的碳排放，不僅有助於減輕環境負擔，更實踐了科定企業對永續發展的承諾。

科定企業新樹物流園區模擬示意圖。(圖：科定企業提供)

科定企業董事長曹憲章表示，科定企業正在進行兩項重要的轉型計畫，首先是針對產品進行轉型，科定九月份的新品「環保美耐板」和「環保木地板」，以及先前推出的「環保批批板」，這些產品都選用環保無毒食品級 PP 原料，具有安全無毒的特性，為全家人的健康把關。此外，除了廣為人知的 KD 木地板和塗裝木皮板外，新產品的推出，更豐富了科定企業的產品線，提供消費者更多優質的建材選擇。

第二項轉型計畫則是針對服務的升級，為了更快速、直接地了解客戶需求，科定全力強化數位服務，包括「1 對 1 線上專人介紹」、「線上產品說明會」以及「線上預約與下單服務」等，線上與線下的虛實整合，能夠更迅速和有效率地為客戶提供所需的服務。

這兩項轉型計劃加上新樹物流園區的落成，將有助於科定企業在市場中更具競爭力。

科定企業董事長曹憲章。(圖：科定企業提供)

科定企業成立於 2002 年，專注於環保健康建材的生產與應用，二十多年的打拼與成長大家有目共睹，如今，科定企業正踏上新的里程碑，新樹物流園區將成為未來物流業務的重要樞紐，以支持客戶日益增長的需求，確保貨物能夠安全、準時地送達目的地，為客戶提供更快速、更可靠的交付服務。