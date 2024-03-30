〈熱門股〉國賓搭重電順風車 周線連3紅 衝上近16年新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-30 10:20

士電 (1503-TW) 大股東國賓 (2704-TW) 近來受重電族群大漲的連動下，本周漲幅達 16%，周線連 3 紅，股價最高更衝上 65.9 元創 2008 年 6 月以來新高。

國賓去年全年稅後純益 10.88 億元，每股純益 (EPS)2.97 元，創歷史新高，主要是因認列出售高雄國賓 50% 土地利益挹注，使第四季稅後純益達 10 億元。

國賓持股士電比例達 11.48%；而據國賓於 2022 年 10 月 24 日最近一次取得士電股票的公告，當時購入 7000 張，取得成本為 57.6 元，截至目前，國賓共持有士電約 5.9 萬張，而隨著士電 3 月飆漲逼近 150%，市場關注國賓今年認列的金融資產評價利益將相當豐厚。

國賓旗下北高二大據點正在進行改建中，原台北國賓將打造成 1 棟飯店、2 棟住宅，飯店與日本 PalaceHotel 簽訂經營合作契約，預計 2028 年開出台北國賓皇宮酒店，而改建的 2 棟豪宅「國賓皇琚」正在預售中，簽約銷售已逾 50%。