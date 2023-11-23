五星級飯店陸續開幕 晶華潘思亮：信義區飯店恐面臨空前壓力

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮今 (23) 日表示，隨著大台北五星飯店陸續開出，雖有利整體台北飯店業發展，但信義區現有飯店恐面臨空前壓力，「會非常非常辛苦」。

潘思亮指出，今年總來台旅客約 600 萬人，距離過往高峰 1200 萬人還有很大空間，預計觀光客貢獻回到疫情前要等到明年，而國際旅客增加，直接受益是大台北都會區，隨著新五星飯店陸續開出，有利台北市整體飯店業的平均房價水漲船高。

不過，潘思亮提到，信義區是國內五星飯店的一級戰區，未來信義區飯店恐面臨空前壓力，「會非常非常辛苦」，所幸台北晶華處在北市中山潮流區，擁有穩定亞洲自助年輕客，相對不受影響。

據悉，目前信義區主要五星飯店有台北寒舍艾美酒店、W 飯店、台北君悅酒店、台北艾麗酒店等，接下來將有全聯集團旗下四季酒店將開在台北 101 正對面，還有台北柏悅酒店、台北安達仕 Andaz 建置中，緊鄰君悅酒店。

另一方面，潘思亮談到國旅，預料將維持兩極化，高端市場不受影響，「台灣很多人來找我們經營」。

而在海外，潘思亮表示，日前開出大阪捷絲旅後，「很多人來找」，上海、洛杉磯、巴里島、三亞、京都等據點將陸續開出，未來 2 年是麗晶密集開幕期。