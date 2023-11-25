雲品拿下國家永續發展獎 飯店業首例

連鎖飯店業者雲品 (2748-TW) 旗下雲品溫泉酒店日月潭獲行政院頒發「國家永續發展獎」，成為全台首個拿下此獎項的飯店，雲品表示，透過策略性規劃和具體實踐，將持續邁向永續淨零的目標。

雲品自辦淨潭一哩路，一年下來共撿拾 1 公噸以上的廢棄物。(圖：雲品提供)

雲品日前也再度蟬聯獲得 TCSA 國家永續獎白金獎，展現雲品具體落實永續的作為，適逢雲品溫泉酒店營運邁入第 15 年，將以 15 件永續行動與消費者互動辦理抽住宿券獎，和社會溝通永續淨零的重要性。

雲品溫泉酒店日月潭堅持朝聯合國永續發展目標 (SDGs) 和政府推動的「2050 淨零排放路徑及策略」而努力，今年國家永續發展獎邁入第 19 屆，雲品成為 19 年來首家獲得本獎項的飯店業者。

而在四度蟬聯的 TCSA 國家永續獎方面，雲品獲得白金獎的榮譽，也是飯店旅館業唯一一家受肯定的上市櫃公司。

雲品指出，近年來積極爭取永續認證，並通過相關檢驗，例如，取得 ISO50001 能源管理系統驗證、成為唯一取得國際永續認證 CU-GSTC 的五星級酒店。

在餐飲方面，雲品也取得 AMOT 溯源餐廳三星認證、雲品日月潭的雲月舫更是第一家加入綠色餐飲指南行列的飯店業者。

雲品國際董事長盛治仁表示，雲品溫泉酒店日月潭的永續成績不僅是對企業的肯定，更是眾多雲品的消費者共同努力完成，例如，購買碳權達成負碳排，不到一年內已有 1962 組旅客響應，現在負碳排住房更加碼植樹並製作紀念水泥板，是台灣飯店業邁向永續發展的新里程碑。

雲品期共同激勵業界夥伴，共同為消費者提供更多永續與環保的選擇，產業間共同建設更美好的永續未來。