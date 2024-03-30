MIH聯盟執行長異動 鴻海集團電動車策略長關潤出任

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-30 15:22

MIH 開放電動車聯盟今 (30) 日宣布，為了更有效解決產業共性問題及制定電動車相關標準，鴻海集團電動車策略長關潤 (Jun Seki) 將於 4 月 1 日起擔任 MIH 聯盟執行長，加速智慧移動產業革新，推動建立產業標準，拓展更多商機。

關潤過去曾任日本電產集團擔任總裁兼執行長、與營運長等職位，也出任過雷諾 - 日產 - 三菱汽車聯盟首席副營運長、東風汽車總裁等，具備多國的汽車生產製造營運經驗，鴻海在 2023 年 2 月延攬關潤擔任集團電動車策略長。

MIH 聯盟成立至今，已集結超過 2700 家會員，成為全球移動產業重要的交流平台；MIH 聯盟以協助會員進軍電動車及移動產業為使命，透過會員服務凝聚產業能量，解決成員共性問題。

MIH 也透過結合台灣資通訊 (ICT) 產業優勢，與會員及相關組織合作制定電動車相關的產業標準，並建立平台促進會員、國際產業組織和政府之間的交流及合作，協助會員因應進入電動車及移動產業遇到的挑戰，佈局海外市場、爭取商機。