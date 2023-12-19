國賓改建豪宅每坪要價近195萬元 預售簽約達50%

飯店業者國賓 (2704-TW) 今 (19) 日在法說會中指出，北高兩大據點均在改建中，而台北豪宅國賓皇琚預售簽約已逾 50%，目前實價登錄已有 20 戶，銷售如預期；據實價登錄，國賓皇琚近一年每坪平均單價近 195 萬元，每戶規劃坪數在 100-125 坪。

台北國賓已於 2021 年通過危老改建申請，去年 10 月中旬啟動改建，將改為 1 棟飯店、2 棟住宅，飯店預計 2028 年開幕，與日本 Palace Hotel 正式簽訂經營合作契約，規劃為台北國賓皇宮酒店；而改建的 2 棟豪宅「國賓皇琚」預售中，簽約銷售已逾 50%。

高雄國賓同樣啟動危老改建，今年 1 月 31 日熄燈，正攜手大陸建設合作開發，預計重新打造成飯店和飯店式服務豪宅。

新竹國賓採售後回租方式經營中，於 2022 年 4 月將土地建物出售予全球人壽，目前平均住房率約 66%，接近疫情前 70% 水準。

在台北國賓改建期間，國賓餐飲服務移至館外，目前營收來源以餐飲為主，占比高達 79%，而累計前三季稅後純益 6.4 億元，每股純益 (EPS)1.75 元，年增約 6.3 倍，則是反映持有的金融資產評價利益達 5.95 億元，年增達 8.49 倍，強勁挹注業外收益。