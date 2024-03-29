振大環球擴大馬達加斯加廠利基 新產能明年Q4開出
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-29 20:52
興櫃成衣廠振大環球 (4441-TW) 表示，今年景氣跟營運「穩中求強」，並將持續擴大非洲馬達加斯加廠的利基，展開新一波擴產計畫，預計明年第四季開出，產能將較既有增加 6-7 成，2026 年起貢獻營收。
振大環球表示，今年透過調整客戶及訂單組合、馬達加斯加廠效益持續發酵，預計今年毛利率可望再提升，目標以每年增加兩個以上新客戶的發展節奏，銷售版圖將逐步拓展到日本及歐洲地區。
振大環球進一步指出，馬達加斯加廠生產成本具備優勢，整體利潤高於越南廠區，因此也自去年開始擴線，今年馬達加斯加廠產線從 67 條提升到 70 條，下一波擴產將再新增 40 條，預計明年第四季全數開出。
此外，配合國際永續發展趨勢及歐美客戶需求，振大環球越南產區也增加太陽能發電、水循環再利用及強化自動化設備，預計上半年完成相關建置，搭配越南出口歐洲及日本免關稅之貿易協定，有利於爭取歐洲及日本新客戶。
振大環球表示，馬達加斯加擴廠也會以 ESG 為導向，在產能規模擴大下，更有助爭取美系國際運動品牌的訂單，雙產區彈性搭配的優勢，將有助公司整體營收及獲利正向成長。
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