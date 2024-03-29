振大環球擴大馬達加斯加廠利基 新產能明年Q4開出

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-29 20:52

振大環球表示，今年透過調整客戶及訂單組合、馬達加斯加廠效益持續發酵，預計今年毛利率可望再提升，目標以每年增加兩個以上新客戶的發展節奏，銷售版圖將逐步拓展到日本及歐洲地區。

振大環球進一步指出，馬達加斯加廠生產成本具備優勢，整體利潤高於越南廠區，因此也自去年開始擴線，今年馬達加斯加廠產線從 67 條提升到 70 條，下一波擴產將再新增 40 條，預計明年第四季全數開出。

此外，配合國際永續發展趨勢及歐美客戶需求，振大環球越南產區也增加太陽能發電、水循環再利用及強化自動化設備，預計上半年完成相關建置，搭配越南出口歐洲及日本免關稅之貿易協定，有利於爭取歐洲及日本新客戶。