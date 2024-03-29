〈將來銀攜中華電〉房貸餘額上看百億 外匯、證券將就位力拚損平

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-29 16:55

將來銀行今 (29) 日宣布攜手最大股東中華電信推出 ESG 主題回饋，董事長鍾福貴指出，今年規劃開辦外匯及證券交割業務，「很快會有好消息」，待產品備齊後，就會進一步擴大規模，終極目標就是達到損益兩平，此外，「全線上房貸」開辦後帶來很大的效益，房貸餘額已與信貸相當，今年有望突破百億大關。

將來銀行開業 2 周年，董事長鍾福貴表示，雖比同業晚開業，但當時推出帳號自由選，獲得不錯的迴響，同年第四季更領先推出線上保險及房貸業務，其中房貸帶來很大的效益，持續吸引客戶來辦理，承貸範圍已擴及到台中，逐步南下擴展，此外，將來銀也進一步獲得金管會許可，開辦一般法人薪轉業務、聯貸參貸等業務。

鍾福貴強調，傳統銀行是線下服務，純網銀必須有所突破，將來銀行的股東們也都相當支持業務發展，去年底的增資案，中華電、兆豐金、全聯等股東都鼎力支持，同時也會觀察業務狀況。

鍾福貴強調，將來銀行一直以來都在發想如何提供客戶更優質的服務，其中活儲、定存利率皆優於其他銀行，日前開賣基金也祭出「0 手續費、0 信管費」超殺優惠，另外，今年還有 2 項重要業務將推出，分別為外匯及證券交割，產品備齊後，就要去擴大規模，增加存、放款，終極目標是達到損益平衡，同時也會致力於普惠金融。

將來銀行總經理許柏林日前指出，未來朝向聯貸、信貸、房貸各三分之一的目標前進，信貸餘額約 80 億元，不過，房貸急起直追，目前已與信貸相當，今年可望突破 100 億元。此外，將來銀行持續規劃 ESG 相關的產品服務，包括綠色存款、ESG 主題基金等。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電不僅只是提供行動上網、固網的服務，未來一定要做的就是與客戶在生活層面有更多的價值連結，滿足客戶生活服務的需求，金融絕對是與消費者密切相關，預期將與將來銀行有更多的合作。