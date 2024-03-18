〈將來銀開賣基金〉「雙0」超殺優惠 攜手10投信今年目標1萬名會員

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-18 16:03

將來商業銀行 NEXT BANK 今 (18) 日宣布開辦基金銷售業務，為純網銀首家，將來銀行總經理許柏林表示，首波攜手 10 家國內外投信業者，祭出「0 手續費、0 信管費」超殺優惠，希望優於其他銀行通路，並在現有 36 萬名客戶中，今年目標至少導入 1 萬名成為財管會員。

將來銀行董事長鍾福貴指出，將來銀領先同業開辦基金銷售業務，不僅推出震驚市場的申購手續費、信託管理費通通 0 元，更獨創「禮物卡」功能，作為啟動親友開啟投資的「理財金」，堪稱近期最吸睛的財富管理服務。

將來銀行說明，為推廣普惠金融及降低客戶投資成本，首波即推出「富 1 代理財提案」三大好康及 APP 三大特點來服務客戶。滿足活動條件開立信託戶可獲 200N 點和成為財管會員就有機會月月抽中最高 10 萬 N 點，每季還有機會再拿 5 萬元旅遊金。

將來銀行指出，目前國人最為熟知的連結基金如元大 0050 ETF 連結基金或元大 0056 ETF 也都在首波上架商品範圍裡，可讓客戶一樣參與 ETF 投資並就本身需求選擇配息或不配息級別交易，來獲取定期配息或是累積再投資以擴大複利效果，同時也會提供目前熱門的高股息、印度、日本、多重資產等等系列基金商品。

將來銀行目前合作的已上架或即將上架的基金公司包括元大投信、中國信託投信、兆豐投信、安聯投信、群益投信、施羅德投信、野村投信、國泰投信、富邦投信、統一投信。