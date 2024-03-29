東元今年商用空調目標成長 25% 力拚東協市場倍數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-29 18:57

東元 (1504-TW) 今 (29) 日舉辦東元 2024 年亞太區聯合新品發布會，董事長邱純枝表示，電價上漲有望帶動商用空調換機潮，看好整體商用空調營運，今年商用空調目標成長 25%。另外，東元也看好東協市場潛力，今年力拚東協市場能倍數成長。

東元空調暨智慧生活事業群總經理彭継曾指出，目前商用與家用空調占比約為 40% 與 60%，預期今年占比將持平。邱純枝則提到，由於電價上漲有望帶動商用的換機潮，今年目標商用空調成長 25%，家用空調業績成長目標則為 20%。

至於整體空調展望，彭継曾則預估，台灣總部約成長 20%，中國則成長 50%。彭継曾也特別點出東協市場，東元陸續進軍越南、印尼等海外市場，他認為東協市場今年有望能有倍數成長的表現。

彭継曾進一步說明，過去一直有布局海外市場，不過主要以馬達產品為主，馬達客戶有空調需求才會做，但在全球 ESG 浪潮之下，雖然目前海外比重仍不高，但在海外相關經驗已經有 10 年以上，現在是搶進的好時機，將積極提供更多服務。

談到電價上漲帶來的衝擊，邱純枝表示，東元持續在觀音廠、中壢廠與湖口廠設置太陽能發電系統，預期今年底可完成建置 3.9MW。雖然目前沒有搭配儲能設備，但未來一定會投入。

東元今天展示的產品相當多元，包括 AI 沈浸式家用空調、AI 智慧節能系統、-55 度到 120 度全溫域解決方案，以及空調、冷鏈解決方案。邱純枝說，在電價漲價之時，我們推出多項節能產品，可以說是正逢其時。