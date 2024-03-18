〈將來銀開賣基金〉個金版圖將到位 力拚信貸、房貸、聯貸三足鼎立

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-18 19:10

將來銀行今 (18) 日宣布開辦基金銷售業務，總經理許柏林指出，現在是把基礎建設建立起來的階段，下季可望開辦外匯業務，屆時個人金融服務版圖才會完整，此外，將來銀目前手上有 4 個聯貸案正在評估，房貸餘額也逼近信貸，未來將持續邁向「三足鼎立」的目標，健全資本結構。

將來銀行開賣基金，祭出「0 手續費、0 信管費」超殺優惠搶客，同時推出「富 1 代理財提案」，以客戶角度獨創投資帳戶、禮物卡及商品分享功能。許柏林說，以前只有存款的時候，對客戶來說開戶誘因不大，隨著服務更加周全，就會有越來越多人來加入，屆時我們就是真正的「富一代」，接下來再慢慢的優化、壯大，這是小鯰魚長大的必經過程。

至於聯貸業務方面，許柏林透露，目前有評估 4 個案件，已進入審議委員會，事實上，聯貸案源很多，接下來陸陸續續都會有，除了新案以外，還有許多 refinance (再融資)，但需要進一步過濾，再來決定是否參貸。

關於將來銀行的胃納量，許柏林說明，未來將朝向聯貸、信貸、房貸各三分之一的目標前進，目前來看，房貸餘額約 70 億元，已經快追上信貸的 80 億元，房貸天期長、有擔保品，資產結構上需要長期建立。

許柏林表示，隨著聯貸快速成長，今年底可望形成「三足鼎立」，最遲明年就會實現，我們認為，這樣的資產負債較為健康，不要單一押在信貸比重太高，萬一經濟下行，就會受到傷害。

將來銀行目前有 9 成房貸都是轉貸戶，因為民眾會想擴增額度，另外，理財新房貸也滿多的，尤其近來掀起熱議的 ETF 搶買潮，確實有看到 3-4 成客戶利用增貸來做理財，但詳細的用途無法得知。

將來銀行提供了房貸利率最低 2.06% 起，約有 7-8 成左右的客戶適用，若是有些客戶符合優質的條件，甚至給予補助，免繳千分之 1.2 的設定費，若房貸額度是 1000 萬元，相當於直接補貼 1.2 萬元，幫忙客戶繳納這筆政府規費，堪稱業界最優惠。

許柏林進一步指出，將來銀行持續壯大經常性的資產負債，對於目前的資金操作，早期以國內拆放、RP 為主，去年伺機布局一些美債部位，主要投入 3 年期，當時價格相對低，且新台幣兌美元匯率僅約 30 元，已有不錯的獲利表現，長天期美債因波動太大不考慮，未來待外匯業務上線後，有了客戶資金就能進一步擴大布局，會更好操作。