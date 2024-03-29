統整4/1、4/2紀念品最後買進日，本週聚焦廚具大賞、7-11商品卡！

投資人想領取股東會紀念品，最基本的條件是「成為該公司股東」，因為股東會紀念品的由來一開始是台灣上市櫃公司，每年為了鼓勵公司股東參與股東會所贈送的禮物。想領到股東會紀念品，最晚何時該買進？投資人記得一定要在「最後過戶日的前 2 個交易日」持有該公司股票！