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台股

統整4/1、4/2紀念品最後買進日，本週聚焦廚具大賞、7-11商品卡！

鉅亨研報 2024-03-29 14:33

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統整4/1、4/2紀念品最後買進日，本週聚焦廚具大賞、7-11商品卡！(圖:shutterstock)

股東會紀念品旺季來到，統整下週 4/1、4/2 最後買進機會之紀念品與股價供參考！

■ 延伸閱讀推薦：2024 股東會紀念品｜股東會紀念品零股怎麼領、最晚何時買進、領取地點？

4/1 週一最後買進日

代號

名稱

上週收盤價

紀念品

2312

金寶

15.2

計算機 

2616

山隆

27.45

春風三層抽取式廚紙一串 

2704

國賓

61.1

保溫杯 

3018

隆銘綠能

14.85

7-11 50 元商品卡 

3236

千如

20.55

蜂王洋甘菊舒緩潤膚皂 2 入 / 組 

5410

國眾

34.25

7-11 50 元商品卡 

6233

旺玖

41.35

全家 35 元禮物卡 

6683

雍智科技

282

7-11 50 元商品卡 

6684

安格

84.6

杯墊 

8064

東捷

28.1

7-11 35 元商品卡 

8119

公信

14.1

超商商品卡 35 元 

4/2 週二最後買進日

代號

名稱

上週收盤價

紀念品

2107

厚生

24.15

旅用隨行小拉鍊袋 

2405

輔信

19.1

康寧晶彩琥珀耐熱玻璃烤盤 7 吋 

3360

尚立

15.2

環境大善 善玉活性水 

3450

聯鈞

74

不鏽鋼玻璃調味罐 

4960

誠美材

13.05

玻璃微波保鮮盒 

5386

青雲

83.9

肥皂組 

5706

鳳凰

68.4

鳳凰旅遊行李綁帶 

6126

信音

37.45

臨時停車號碼牌 

6164

華興

14.8

南僑水晶肥皂 90g*2 入 

6188

廣明

97.1

蜂王洋甘菊舒緩潤膚皂二入 

6226

光鼎

10.35

毛寶好無比洗衣精 

6703

軒郁

285.5

面膜 

投資人想領取股東會紀念品，最基本的條件是「成為該公司股東」，因為股東會紀念品的由來一開始是台灣上市櫃公司，每年為了鼓勵公司股東參與股東會所贈送的禮物。想領到股東會紀念品，最晚何時該買進？投資人記得一定要在「最後過戶日的前 2 個交易日」持有該公司股票！

■ 延伸閱讀推薦：2024 股東會紀念品｜股東會紀念品零股怎麼領、最晚何時買進、領取地點？

 






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