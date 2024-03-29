統整4/1、4/2紀念品最後買進日，本週聚焦廚具大賞、7-11商品卡！
鉅亨研報 2024-03-29 14:33
股東會紀念品旺季來到，統整下週 4/1、4/2 最後買進機會之紀念品與股價供參考！
■ 延伸閱讀推薦：2024 股東會紀念品｜股東會紀念品零股怎麼領、最晚何時買進、領取地點？
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4/1 週一最後買進日
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代號
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名稱
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上週收盤價
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紀念品
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2312
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金寶
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15.2
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計算機
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2616
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山隆
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27.45
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春風三層抽取式廚紙一串
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2704
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國賓
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61.1
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保溫杯
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3018
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隆銘綠能
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14.85
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7-11 50 元商品卡
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3236
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千如
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20.55
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蜂王洋甘菊舒緩潤膚皂 2 入 / 組
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5410
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國眾
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34.25
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7-11 50 元商品卡
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6233
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旺玖
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41.35
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全家 35 元禮物卡
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6683
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雍智科技
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282
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7-11 50 元商品卡
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6684
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安格
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84.6
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杯墊
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8064
|
東捷
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28.1
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7-11 35 元商品卡
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8119
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公信
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14.1
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超商商品卡 35 元
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4/2 週二最後買進日
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代號
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名稱
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上週收盤價
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紀念品
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2107
|
厚生
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24.15
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旅用隨行小拉鍊袋
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2405
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輔信
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19.1
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康寧晶彩琥珀耐熱玻璃烤盤 7 吋
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3360
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尚立
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15.2
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環境大善 善玉活性水
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3450
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聯鈞
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74
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不鏽鋼玻璃調味罐
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4960
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誠美材
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13.05
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玻璃微波保鮮盒
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5386
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青雲
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83.9
|
肥皂組
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5706
|
鳳凰
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68.4
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鳳凰旅遊行李綁帶
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6126
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信音
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37.45
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臨時停車號碼牌
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6164
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華興
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14.8
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南僑水晶肥皂 90g*2 入
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6188
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廣明
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97.1
|
蜂王洋甘菊舒緩潤膚皂二入
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6226
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光鼎
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10.35
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毛寶好無比洗衣精
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6703
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軒郁
|
285.5
|
面膜
投資人想領取股東會紀念品，最基本的條件是「成為該公司股東」，因為股東會紀念品的由來一開始是台灣上市櫃公司，每年為了鼓勵公司股東參與股東會所贈送的禮物。想領到股東會紀念品，最晚何時該買進？投資人記得一定要在「最後過戶日的前 2 個交易日」持有該公司股票！
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