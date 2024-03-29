【量大強漲股整理】輝達新伺服器採【液冷散熱】商機爆發下，誰最有潛力?

鉅亨研報 2024-03-29 17:36

加權指數開高走高，終場上漲 147.9 點，收在 20294.45 點，再度創歷史新高。成交量 4753 億，較昨天略增。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資今日由賣轉買，小幅買超 4.62 億，投信大幅買超 599.52 億，創下投信單日買超最高紀錄。自營商賣超 61.3 億，三大法人合計買超 542.84 億，其中投信已經連續 21 天買超，總計 2020.77 億。

美國股市周四，以樂觀基調為第 1 季的強勁表現畫上句號，市場揣測聯準會將

能夠實現經濟軟著陸，對美國企業而言是個利多，標普 500 指數周四上漲 0.11%，收在 5254.34 點，再度創下歷史新高紀錄，本季漲幅更是高達 10.2%，創五年來最佳單季表現，經濟數據方面，上週首次申領失業救濟人數回落至 21 萬人，略低於預期，顯示就業市場依然強勁；美國商務部公布 2023 年第四季 GDP 終值年增率為 3.4%，較前次的 3.2% 有所上升，本周關注焦點為 FED 首選的通膨指標 - 個人消費支出 (PCE) 物價指數，將於周五耶穌受難日假期公布，公布的數據將會影響 FED 今年的降息意願和降幅；台股方面，加權指數今日開高走高，收在 20294.45 點，重新站回五日線，短、中、長期均線呈現多頭排列格局，本日投信大買 599 億元，創下單日最高紀錄，也驗證佳螢的看法，(00940-TW)，買盤果真進場，(00940-TW) 元大臺灣價值高息 ETF 即將在下周一 (4/1) 掛牌上市，緊接著還有 00944 募集，資金活水挹注下都有利於未來行情。

股票方面，權值股，(2330-TW) 台積電，股價上漲 1.3%，收在 779 元，延續多頭趨勢，(2317-TW)鴻海，今日股價開高走低，收在 150 元。(2454-TW)聯發科，今日股價上漲 35 元，收在 1195 元，漲幅 3.02%，主要是因為旗下小金雞，影像監控 IC 設計廠 (301536-CN) 星宸科技，昨日以人民幣 16.16 元（約新台幣 71.5 元）在中國大陸深圳交易所創業板掛牌上市。掛牌首日股價即大漲，收人民幣 48.1 元（約新台幣 213 元），漲幅達 197%。

美國晶片法案已進入實質撥款階段。將會開始積極擴大 12 奈米以下先進製程的晶片製造規模，IP 設計族群陸續接獲訂單，今天股價全面上漲；(6643-TW) M31，先前因股價劇烈波動，被列為處置股，今日是處置結束首日，股價開高走高，終場攻上漲停板，股價重新站回 5 日線之上；股王 ( 3661-TW ) 世芯 - KY 上漲 5.53%，台積電小金雞 ( 3443-TW ) 創意，上漲 2.05%。( 3035-TW) 智原上漲 2.84%，呈現全面反彈。

(NVDA-US)輝達，未來的伺服器架構將採用液冷散熱，而液冷散熱方案當中，單一 GPU 水冷板報價高達 200～250 美元，相較於 3D VC 高階氣冷散熱方案 70～80 美元，成長數倍，對於散熱族群而言，絕對是大利多，(3017-TW) 奇鋐上漲 0.74%，(3324-TW) 雙鴻上漲 4.55%。台灣散熱模組廠中，(3017-TW) 奇鋐和 (3324-TW) 雙鴻，是目前唯二能夠提供液冷散熱完整解決方案的供應商，將會是這波技術升級的最大受惠者。此外，均熱片廠 (2486-TW) 一詮，今天股價上漲 2.39%。去年發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，外傳一詮順利取得輝達 B100 均熱片訂單，預計今年第二季開始出貨，打進輝達供應鏈，對未來營運相當有利。

全球 ODM 代工龍頭 (2382-TW)廣達，盤中大漲逾 6%，最高來到 298 元；主要客戶 (META-US) Meta 除了今年會大買 35 顆目前主流 H100 晶片，也已經確定會成為 (NVDA-US )輝達全新產品 B200 晶片的首批客戶，廣達可望拿下台幣 3000 億元的大訂單，未來營收具有強勁成長動能。外國媒體更傳出，廣達已拿下 (GOOGL-US) 谷歌、(AMZN-US)亞馬遜、(META-US) Meta 等三大雲端服務供應商 GB200 伺服器代工大單，未來成長動能可期。

廣達這檔 GTC 黑馬股，我們不僅公開工商時報專欄提到看好廣達 (2382-TW)，更是在 2023.3.21 股市期皇后影片中公開預告，佳螢的會員早已經卡位，到今天廣達的股價來到 290 元大關，即將挑戰 300 元大關。

緯創子公司 (6669-TW) 緯穎，今日股價上漲 3.65%，因近期 AI 趨勢和企業上雲趨勢明確，雲端服務需求快速增加，帶動超大型資料中心大幅擴張，雲端服務業者紛紛提高資本支出，其中，以 ODM direct 模式出貨的伺服器比重持續提升，緯穎將會是主要的受惠者，根據法人預估，2024 年緯穎營收和 EPS 成長幅度將會接近 3 成。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師