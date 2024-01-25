〈房產〉高雄近五年房租上漲1成 平均租屋面積縮水14坪

高雄市近年房價一路暴衝，主要因產業建設議題豐沛，連帶租屋市場，租金也跟漲，房仲依內政部實價資料統計，高雄 2023 年住宅租金平均單價為 661 元，對比 2019 年平均單價 583 元，上漲了逾 1 成。

但統計顯示，高雄租金雖平均單價上揚，不過每月租金總價卻未跟著增加，反而是逐年遞減，到 2023 年平均承租面積只剩 29 坪，大幅縮水了 14 坪。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，根據主計總處統計，全國 2023 年 12 月租金指數已來到 104.9，攀上史上新高，而高雄近年房價水位升高，加上物價通膨等因素，支撐房租呈逐年緩漲趨勢。

另外，除了因單身、小家庭化影響租屋坪數縮減，隨租金節節攀升，租屋族也恐被迫小宅化！如想跟五年前一樣租到 40 坪，以平均單價價差來估算，一個月要多付約 3 千元，一年就要多負擔 3.6 萬元，因此對多數租屋族來說，只能以變應萬變，縮坪數、改地段、調整租屋類型，來降低租屋預算以減輕負擔。

盤點高雄主要行政區住宅租金行情，其中，鹽埕區平均月租金一萬元還有找，榮登高雄最親民租屋區！其次為楠梓區，平均月租約 1.1 萬元，小港區平均月租 1.3 萬元排名第三。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，前三大親民租屋區，都屬於房價較低的蛋白區，相對租金行情也會較親民，以鹽埕區來說，區內具備捷運橘線及輕軌機能，老牌美食多，整體生活機能佳，不過因屬於舊城區，住宅屋齡偏高，承租物件多集中在 30-40 年以上中古大樓小套房，因此整體平均承租坪數約 16 坪，也是各區中最小的，以北斗商圈及府北路一帶，中古電梯獨立套房，最便宜月租金 4000-5000 元就有，雖然房租最精省，不過這類物件，仍要考慮是否缺乏社區管理及住戶素質等問題，而受亞灣區整體開發帶動，近年新案陸續進駐該區，如新大樓「塩埕序」，約 15 坪帶車位電梯套房，月租金則有約 2 萬元行情。

吳泓億說，楠梓及小港區，區內皆有產業園區及加工區，本地及外籍就業人口租屋需求高，尤其楠梓區還有大學生客群，為符合客層需求，租金行情普遍不會太高，而如為鄰近加工區、學區商圈，因店面多、生活機能較佳且物件選擇性多元，整體 CP 值也相對較高。