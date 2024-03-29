PwC：美國醫材規模2250億美元全球居冠 台商赴美以授權和併購居多

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-29 11:48

2024 台灣生醫產業赴美投資研討會於 昨（28） 日在台北舉行，本活動由美國在台協會 (AIT) 主辦、資誠聯合會計師事務所等單位協辦，邀請台灣及美國產官學研專家，探討生醫產業投資布局及商機。根據 PwC 報告指出，全球醫材以美國為最大市場，在 2022 年的規模達 2,250 億美元；台灣生醫產業以國際授權或是併購交易壯大規模的企業居多。

普華商務法律事務所合夥律師林金榮，以「台灣生醫產業前進美國市場與授權策略布局」為題演講，基於生醫產業董事及經理人等多年經營經歷，他指出生醫產業的特性與一般產業有所不同，有漫長的開發時間及無形資產保護等問題，各公司更應重視授權合約的量身訂做與智慧財產權的保護。

林金榮另以實務面的角度提出建議，台灣生醫產業近年以國際授權或是併購交易壯大規模的企業不在少數，在進行國際授權或是企業併購之法律合約時，除了應透過法律專家審閱諮詢之外，也應考量生醫公司的發展優勢，才能幫公司爭取最有利的籌碼跟利益；其次是近年營業秘密外洩的案件頻傳，顯見各大企業在對內經營上，於專利、營業秘密及資訊安全的保護，仍有加強及完善的空間，應適時尋求專家協助，以避免因小失大。

蔡怡歆則就台美跨境交易、及美國當地營運可能面臨的稅務議題，提醒赴美投資的台灣生醫業者於投資前及營運階段的注意事項並分享實務經驗。

根據 PwC 報告，全球生醫市場規模逐年穩定成長，其中醫材領域以美國為最大市場，在 2022 年的規模達 2,250 億美元，藉由諸多台美生醫合作案例介紹，透過台灣生醫公司現有優勢選題及善用資源，是邁向國際競爭的好方向。但企業同時應注意市場進出的選擇，不論是有機成長或是找尋授權合資夥伴，抑或直接投資併購等各種商業模式的考量與準備，都是台灣企業必須留意的重點。

林金榮並指出美國目前有 30 幾個科技中心 (Tech Hub)，各中心均有專門之醫療科技主題，若台灣企業欲進軍美國市場，可嘗試前進此些科技中心並參與其運作。