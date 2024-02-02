〈台美生技結盟〉楊育民有望出任TBMC新董座 搶攻新世代製程、歐美訂單

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-02 13:16

臺灣生物醫藥製造股份有限公司 (TBMC) 今 (2) 日與美國韌力公司策略結盟，外界預期，美國韌力副董事長楊育民將出任 TBMC 新董座。楊育民指出，TBMC 會先以下一世代產品製程以及基因治療、細胞治療等重要原料，並搶攻歐美訂單。

TBMC 目前資本額 34.4 億元，其中國發基金種子輪就有投資，目前持股比 29%。瞿志豪指出，預計第二季會啟動 A 輪募資，預計以每股 20 元、合計募資 45-46 億元，據了解，認購金額已遠遠超過。

TBMC 已經在南港台北生技園區成立製程開發實驗室，以及在竹北生醫園區蓋 GMP 廠。楊育民補充，竹北廠預計 2 年完工並完成 GMP，未來產能可放大至 2000 升，且以目前的技術品質可以超越三星生物製藥逾萬升產能。

楊育民強調，TBMC 有雙軌使命，第一是開發下一個世代產品製程，包含基因治療、細胞治療、核酸等，第二是若還有下一次疫情爆發，台灣已經有所準備把病毒擋在境外。

楊育民說，疫情期間，國際廠歷經 11 個多月開發出疫苗，後續甚至可以縮短至 6 個月，TBMC 跟美國韌力合作後，以現有技術可以只花 250 天就開發出疫苗，未來甚至能縮短至 130-150 天。