美股重點新聞摘要2024年03月29日

彭博引述知情人士說法稱，在歷經漫長等待後，蘋果 ( AAPL-US ) 計劃在 5 月初推出新一代 iPad，目前海外供應商已加大生產力道。 閱讀全文...

加密貨幣交易所 FTX 創辦人、「加密貨幣之王」Sam Bankman-Fried (簡稱 SBF) 從 FTX 加密貨幣交易所客戶竊取 80 億美元、被美國法院判處 25 年監禁，同時被勒令沒收超 110 億美元資產。閱讀全文...