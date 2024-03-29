美股重點新聞摘要2024年03月29日
鉅亨網新聞中心 2024-03-29 07:53
今日操盤前瞻
日本 3 月東京 CPI
法、義、德 3 月 CPI
美國 2 月核心 PCE
Fed 主席鮑爾演說
彭博：蘋果計劃 5 月初發表新一代 iPad Pro 和 iPad Air
彭博引述知情人士說法稱，在歷經漫長等待後，蘋果 (AAPL-US) 計劃在 5 月初推出新一代 iPad，目前海外供應商已加大生產力道。閱讀全文...
路透：美國將公布禁止取得關鍵工具的中國晶片商名單
路透引述三位知情人士說法報導，拜登政府正在擬定一份禁止取得關鍵工具的先進中國晶片廠名單，方便美國企業防止技術流入中國。閱讀全文...
世紀審判終落幕 FTX 創辦人 SBF 遭判 25 年監禁
加密貨幣交易所 FTX 創辦人、「加密貨幣之王」Sam Bankman-Fried (簡稱 SBF) 從 FTX 加密貨幣交易所客戶竊取 80 億美元、被美國法院判處 25 年監禁，同時被勒令沒收超 110 億美元資產。閱讀全文...
中芯國際去年淨利年減逾 60%
中芯國際 (0981-HK) 周四 (28 日) 發布財報，2023 年營收約 452.5 億元 (人民幣，下同)，歸屬於上市公司股東淨利約 48.23 億元，年減 60.3%。閱讀全文...
美國第 4 季 GDP 上修至 3.4% 核心 PCE 下調
美國商務部公布 2023 年第四季 GDP 終值年增率為 3.4%，較前次的 3.2% 有所上升，第三季實質 GDP 成長 4.9%。閱讀全文...
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