〈紐約匯市〉美PCE出爐前 美元指數觸2月中旬以來最高 日元小跌

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-29 05:56

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.21%，報 104.56，盤中一度觸及 2 月中旬以來最高。

本周經濟數據的主要焦點為周五 (29 日) 出爐的個人消費支出物價指數 (PCE)，美國此前公布 1 月和 2 月消費者物價指數(CPI) 顯示通膨均高於市場預期。因通膨仍具黏性且經濟成長保持強勁，投資人將從最新 PCE 數據中尋找聯準會 (Fed) 是否仍有機會最快 6 月降息的線索。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 日前發言指出，近期令人失望的通膨數據，為 Fed 暫緩降息提供理由。與此同時，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 也將於周五發表演說。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，今年迄今高於預期的通膨不太可能持續，這應該會讓 Fed 保持今年降息三次、每次 25 個基點的步調。

周四數據顯示，在強勁的消費者支出和工廠等非住宅建築的商業投資帶動下，美國第四季經濟增速比原先預期還要更快，國內生產毛額 (GDP) 年增率終值為 3.4%，高於此前的修訂值 3.2%。

歐元跌近 0.4% 至 1.0786 美元，處在 2 月 20 日以來最低。英鎊小跌 0.08% 至 1.2622 美元。

日元小幅走軟 0.06%，至 151.36 日元兌 1 美元。若周五的通膨數據意外走高並支撐美元，可能對日元匯價產生最明顯的影響。

Resona Holdings 外匯策略師 Takeshi Ishida 認為，美元兌日元觸及 152 日元後，可能會大幅走強，屆時日本當局可能進場干預。

日本當局周三針對日元疲軟問題召開會議，並加大口頭警告力道。市場參與者密且關注任何干預跡象。

日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida) 也在周四表示，政府不會排除解決匯市波動問題的任何選項，強調若當局認為日元過度貶值，將堅決介入市場。

日本在 2022 年三度出手干預匯市，拋售美元並買入日元，第一次發生在 9 月，第二次為 10 月，當時日元匯價貶至 152 日元兌 1 美元，為 32 年低位。

日本央行日前發布的 3 月貨幣政策會議意見摘要，未對日元帶來太多支撐。意見摘要顯示，許多決策官員認為有必要逐步且緩慢地讓超寬鬆貨幣政策退場。

為了阻貶人民幣，中國人民銀行設定的人民幣中間價，與市場預測的差距創下五個月來最大。截稿前，在岸人民幣基本持平，報 7.2257 元兌 1 美元。離岸人民幣則貶逾 0.1%，至 7.2616 元兌 1 美元。

澳幣盤中一度貶至 3 月 5 日以來最低，截稿前下跌 0.3% 至 0.6513 美元。除了受華勒發言影響，澳洲此前公布 2 月零售銷售數據遜於經濟學家預期。

截至台灣時間周五 (29 日) 約 6:00 價格: