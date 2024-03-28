〈台幣〉股匯不同調 出口商拋匯驚險翻升收31.988元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 18:15

台北匯市今 (28) 日走勢震盪，新台幣兌美元匯率一度摜破 32 元整數大關，續寫 4 個多月新低，但出口商把握季底最後幾個交易日拋匯，帶動匯價由貶轉升，終場小升 1 分，驚險收在 31.988 元，呈現股匯不同調，台北外匯市場成交金額 11.67 億美元。

國際美元維持強勢，使得亞幣近來貶勢不止，雖然台灣央行逆勢升息半碼，但仍無助於新台幣走揚，新台幣兌美元今天以 31.98 元開盤，最高來到 31.97 元、最低 32.039 元，一度下探去年 11 月中旬以來的最低點，終場驚險守在 32 元關卡之前，呈現小幅升值。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數上漲 0.15%，韓元、日元約升值 0.18-0.19%，新台幣與人民幣小升 0.03%，歐元則貶值 0.23%，新加坡幣貶 0.13%，越南盾小幅走貶。