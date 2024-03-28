中光電竹南廠獲LEED黃金級認證 成集團首座綠建築

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-28 15:56

中光電 (5371-TW) 今 (28) 日宣布，竹南廠首度獲得美國綠色建築協會 (U.S. Green Building Council, USGBC) 能源與環境先導設計認證 v 4.1 版本之既有建築營運與維護項目 (Leadership in Energy and Environmental Design v4.1 Operations and Maintenance, LEED v4.1 O+M) 黃金級認證，成為集團首座綠建築。

中光電表示，竹南廠建築大樓啟用已超過 20 年，藉由各項低碳轉型策略之積極落實，以新穎的綠建築專案焕發新生，自主導入 ISO 50001 能源管理系統及 ISO14064-1 溫室氣體盤查，透過鑑別能耗及管理改善機制，提升能源管理效率及降低碳排放量。

據了解，中光電竹南廠自 2015 年起共累積 131 項節能方案數，包含安裝磁懸浮冰機、變頻馬達及水汞、變頻空壓機、產線節能設備、LED 照明設備，並於 2023 年完成多座太陽能發電自用系統建置。

中光電進一步指出，竹南廠區 2023 年碳排放量 (scope 1+2) 較 2021 年 (基準年) 絕對減量 23%，並以綠色採購、降低廢棄物產出及室內空氣品質管理措施，減少營運活動帶來的環境衝擊。

為達成「2050 淨零」目標，中光電也明確規劃淨零路徑，持續提升再生能源使用率、改善能源使用效率、落實節能措施及發展低碳產品，並以自身影響力攜手供應商共創永續供應鏈生態圈，以穩固的綠色實力因應氣候變遷帶來的挑戰，強化組織氣候韌性，最終達成零碳願景。