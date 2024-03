中光電竹南廠獲LEED黃金級認證 成集團首座綠建築

中光電 (5371-TW) 今 (28) 日宣布,竹南廠首度獲得美國綠色建築協會 (U.S. Green Building Council, USGBC) 能源與環境先導設計認證 v 4.1 版本之既有建築營運與維護項目 (Leadership in Energy and Environmental Design v4.1 Operations and Maintenance, LEED v4.1 O+M) 黃金級認證,成為集團首座綠建築。