廣閎科伺服器散熱晶片放量 今年營收拚成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-28 17:57

IC 設計廠廣閎科 (6693-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，董事長林明璋表示，今年在伺服器散熱相關晶片成長帶動下，抵銷消費性電子與家電疲弱影響，營收大致持平至小幅成長，且隨著新品量產及庫存調整因素淡化，毛利率也會同步改善。

細分三大產品線，林明璋認為，SOC 成長性最強，主要應用在散熱風扇，目前已切入雲端資料中心、伺服器主機、電競電腦電源 / 顯示卡還有 CPU，隨著伺服器散熱需求強勁，第一季業績就已經與去年全年相當，佔營收比重也達雙位數。

廣閎科第一代散熱風扇 SOC 持續出貨中，預期下半年出貨量會再比上半年更大，第二代散熱風扇 SOC 第二季與第三季就會量產，同時著手投入第三代產品開發，看好未來客戶應用面會更廣泛，如車用等。

MOSFET 方面，廣閎科主要專注在高電流、低電容 SGT 產品，林明璋坦言，現階段中國市場持續低迷，節能電機驅動因主要應用在家電，市況依舊疲弱，PC 也未有顯著復甦，鋰電池 BMS 還有庫存問題，主要還是瞄準電動工具與電動載具，其單價較高、達 0.5-1 美元，期望帶動今年 MOSFET 相關業績成長。

BLDC 方面，廣閎科擁自家韌體平台，主要著墨在商用與家電市場，家電市況持續低迷，較看好商用的散熱市場，包括氣冷、水冷等，目前已經跟日系、台系散熱大廠合作，目前也進入試產階段，預期會在未來陸續發酵。