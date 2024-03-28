高息股熱度漸退，軍工股520行情將點燃？操作面如何看待軍工股？

鉅亨研報 2024-03-28 13:29

隨 00940 將於下週掛牌，預期高息 ETF 成分股進入快狠準操作階段，之後熱度將會隨 ETF 上市與建倉逐漸消退。但快狠準並非多數投資人擅長的，從最近資金流向可發現市場垂青的類股有一定的共通性。觀察最近資金有轉入軍工股的現象，由於全球軍費支出持續走升，有助軍工股長線趨勢，且 520 新舊政府交接前，準總統開啟國防單位訪視行程，短期市場轉入似乎有想點燃類股 520 題材的樣態，本文將對幾檔重要的軍工股提出操作面的想法。

一、高息股熱度漸退，軍工股全場吸睛

最近兩檔大規模月配高息 ETF 已陸續進場建倉，且元大臺灣價值高息 (00940) 將在下週 (4/1) 上市，但統一台灣高息動能 (00939-TW) 上市後破發，00940 公布的淨值也曾跌落發行價，讓前一段時間股價熱騰騰的成分股與高殖利率股股價瞬間降溫。

雖然根據過往 ETF 上市前迅速拉高淨值到 9 成的經驗估算，00940 上市前應該買進超過 1500 億元，但統計 3/20-3/27 整體投信僅買超約 476 億元，就算坐轎的其他投信倒貨，因為基金有最低持股比重的限制，加上目前指數屢創歷史新高，基金季底績效也有不能被大盤擊敗的限制，預期投信基金持股水位降低有線，由此外界粗估，元大臺灣價值高息截至 3/27 的累計應只有買進 400 多億元的部位。隨著該 ETF 將於 4/1 上市，預期高息 ETF 成分股在近幾日股價波動會劇烈放大。

然就像先前說過，ETF 買盤會隨持股水位而減弱，雖後續仍有高息 ETF 陸續募集上市，但規模應該不及 00940，預料高息 ETF 成分股在 4/1 後熱度就會迅速消退，也就是最甜的一段可能已經過了。

二、國防訪視行程啟動，軍工股 520 行情將點燃？

俄烏戰爭已滿兩年，以阿在加薩走廊的煙硝仍未退散，全球地緣政治風險仍高。戰事未止，且情勢依舊緊繃，讓全球軍費支出持續走升，對航太軍工產業趨勢提供相當助益。

另外，在國內方面，根據報載，520 政府交接前，為了通盤掌握國內外政、經、軍情勢，用以幫助後續各項國政推展，近期準總統賴清德在政府交接團隊規劃下，已參與例行軍事會談及國安事務討論，同時也啟動一系列國防單位訪視行程。未來預計走訪單位包括戰略執行單位、指揮機構、作戰執行單位及重要軍事基地及國防科研單位等。

新舊政府即將在 520 交接，隨著時間逐漸到來，交接準備事務也更多，增添市場話題，也讓軍工股 520 的話題更為熾熱。

三、操作面，如何看待軍工股？

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