交車數據公布前 Wedbush繼續看多特斯拉 但下調目標價

鉅亨網新聞中心 2024-03-28 17:00

距離特斯拉 (TSLA-US) 第一季交付量更新發布僅剩幾天，Wedbush 分析師 Daniel Ives 周三 (27 日) 重申了他的看漲立場，但降低了該股的目標價。

Ives 向來看多特斯拉，在最新報告中，他維持特斯拉「跑贏大盤」的評級，但將目標價從 315 美元下調至 300 美元。

Ives 在報告中表示，特斯拉一直受到需求和供應方面問題的困擾。 他表示，第一季對特斯拉來說是一場噩夢，因為中國需求從本季初開始就非常疲軟，工廠計畫停工和柏林火災也影響了供應。

這位分析師表示：「不可否認，對於馬斯克和特斯拉來說，這是一個值得忘記的季度。」

他補充說，Fremont 工廠的 Model 3 Highland 升級問題和歐洲銷售持平，可能加劇了這一疲軟局面。

因此，這位分析師將第一季的交付預期從 47.5 萬輛下調至 42.5 萬輛，理由是該季度出現了需求問題的「完美風暴」，進而損害了交付和銷售。

Ives 稱，特斯拉及其投資者面臨的最大、最令人擔憂的問題，是中國日益激烈的競爭，以及揮之不去的價格戰，這使得該公司的關鍵市場去年和第一季都面臨著巨大的挑戰。

這位分析師表示，與今年 210 萬台的預期相反，200 萬台的數字現在看起來更像是「現實」的目標。Ives 表示，第一季中國的交付量可能年減 3-4%。