AI浪潮下 誰能複刻輝達漲勢？市場押注硬體公司 變現才是王道！

鉅亨網編譯許家華 2024-03-28 14:30

人工智慧 (AI) 浪潮讓輝達 (NVDA-US) 成為投資寵兒，但在其股價經歷巨幅增長後，投資者轉向押注下一個 AI 寵兒──為 AI 運算提供基礎設施的硬體公司。

費城半導體指數中，近半數成分股今年迄今至少上漲 10%，推動該指數股價營收比 (P/E) 達到至少 20 年來最高水準。費半指數周三上漲近 1%，收 4899.95 點。

Silvant 資本管理公司投資長 Michael Sansoterra 指出，「重點在於誰才能真正讓 AI 變現。」

這樣的漲幅凸顯 AI 領域正在醞釀的趨勢，投資者正在尋找可能複刻輝達驚人漲勢的下一檔明星股。

雖說在 AI 處理器市場上，輝達仍是不二選擇，但 AI 仍涉及許多其他組件，包括儲存晶片、伺服器和網路組件，用於製造晶片本身的設備自然也在其中。

Zacks 投資管理公司客戶投資組合經理 Brian Mulberry 表示：「競爭變得越來越激烈。投資者可在各領域接觸到關於 AI 產業的興奮和活力。」

美光過去一個月股價漲約 30%，超越輝達同期 16% 的漲幅，自公佈財報以來，該公司一直大放異彩，包括強勁的銷售預測，顯示市場對 AI 軟體的高需求。

戴爾股價在 3 月初躍升至歷史新高，市場對其用於 AI 工作的 IT 設備需求強烈，使其營收和獲利均超越華爾街預期。

伺服器製造商美超微電腦被納入標普 500 指數後，本月股價上漲 18%。該公司將於 5 月 2 日公佈財報，若要使其股價持續走漲，必須達到營收增長超過 200% 的預期。

博通公布令人失望的財報後，3 月初股價暴跌，而 AMD 今年 1 月發布的營收預期也很悲觀，近期更有報導稱中國將限制其晶片的使用，加重 AMD 的壓力。

由於市場高度期待輝達，面對高門檻，看漲者可能是時候尋找 AI 浪潮的下一個大贏家了。