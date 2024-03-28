〈台股盤中〉台積電疲軟不振 多方箭頭換鴻家軍出線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-28 10:58
台北股市今 (28) 日盤中重電設備股拉回，且台積電 (2330-TW) 股價表現也不振，但在市場資金實力群將重心轉向包括華新科集團、泛鴻海 (2317-TW) 集團低價個股，但早盤指數仍在盤下震盪，市場專家指出，台股出現資金的行情的走勢，加上投信仍因以 ETF 資金維持買超，但交易風險度已高速增加之中。
證券分析師黃漢成說，台股登上 2 萬點大關之後，因短期國際股市表現仍佳、台灣也有明確的資金行作祟，造成股市榮景，在股市首季表現的最後，遭有投資人心中對季底集團作帳的想像空間，如今天市場資金在鴻海股價大漲後往鴻海相關連的廣宇 (2328-TW)、鴻準 (2354-TW) 甚至臻 - KY(4958-TW) 去切入。
黃漢成說，目前資金在找低位階的個股短打風氣盛，因此形成類股快速輪動格局，一旦資金撤出，恐將慘遭套牢，在此階段的風險意識要大大提高，尤其是在第二季恐怕有因資金大幅撤出形成指數拉回超過 1000 點跌點局面出現。市場風險已大幅提高，投資人應善設停損並留意本身的風險承受度；善設停損也等於是考驗投資人確保戰果的執行力。
就台股的類股輪動格局來看，由於房市 329 檔期到來，市場在注意營建類股的可能獲利挹注表現，此外，市場業內在觀察廠辦及商辦的需求盛，包括憶聲 (3024-TW) 在中壢開發的智匯園區 B 棟即將交屋人帳，也是一大題材。
台北股市集中市場今天早盤以 20213.34 點開出，最高 20222.2 點，場盤中指數在平盤之下震盪，預估市場成交值 3958 億元。
至於台積電表現上，今天早盤多方力道求穩爲主，股價 774 元開出、最低 768 元，776 元。
同時，金融股今天並沒有支撐之力，盤中金融類股指數下跌 0.43%。
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