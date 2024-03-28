〈台股盤中〉台積電疲軟不振 多方箭頭換鴻家軍出線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-28 10:58

黃漢成說，目前資金在找低位階的個股短打風氣盛，因此形成類股快速輪動格局，一旦資金撤出，恐將慘遭套牢，在此階段的風險意識要大大提高，尤其是在第二季恐怕有因資金大幅撤出形成指數拉回超過 1000 點跌點局面出現。市場風險已大幅提高，投資人應善設停損並留意本身的風險承受度；善設停損也等於是考驗投資人確保戰果的執行力。

就台股的類股輪動格局來看，由於房市 329 檔期到來，市場在注意營建類股的可能獲利挹注表現，此外，市場業內在觀察廠辦及商辦的需求盛，包括憶聲 (3024-TW) 在中壢開發的智匯園區 B 棟即將交屋人帳，也是一大題材。

台北股市集中市場今天早盤以 20213.34 點開出，最高 20222.2 點，場盤中指數在平盤之下震盪，預估市場成交值 3958 億元。

至於台積電表現上，今天早盤多方力道求穩爲主，股價 774 元開出、最低 768 元，776 元。