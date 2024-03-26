〈台股盤後〉創高後大怒神震盪逾400點 下跌65點收20126點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-26 14:33

台股今 (26) 日大幅震盪，在電子股續弱下，一度失守 2 萬點大關創高後拉回翻黑，高低震超過 400 點，終場則收在收 20126.49 點，下跌 65.76 點或 0.3%，成交金額 4827 億元；櫃買指數則下跌 3.78 點或 1.5%，收 248.49 點。

台股早盤一度大漲逾 200 點，最高衝上 20397.07 點，再創新高，但隨後賣壓湧現，接近中午時反倒下跌逾 200 點，最低來到 19977.4 點，高低相差 420 點，但在買盤拉抬下，終場跌幅收斂。

觀察今日權值股表現，台積電收 782 元、小漲 2 元或 0.3%，聯發科也同步收漲，但 AI 指標鴻海、台達電均跌逾 2%，廣達收黑、緯創重挫 4%，緯穎也跌 1.8%、和碩跌 3.6%、英業達跌 2.9%；奇鋐跌 7%、健策跌 2.9%，川湖跌半根停板、智邦跌 2%。

PCB 全面回檔，健鼎跌 4.6%、欣興跌 4%，南電、台光電、金像電跌 2%；IC 設計指標世芯 - KY、瑞昱均跌逾 3%、創意跌 2%；其他像是群光跌 4%、京元電子、群創、文曄等個股跌逾 2%。而旭隼漲 1.5%，則是今日最為強勢的高價指標。