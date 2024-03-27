〈台股盤中〉520行情暖身 軍工、線纜、生技股挺身守 2萬點大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-27 10:28
台股今 (27) 日早盤呈現高檔震盪，開高後一度翻黑，不過隨後再度翻紅，最高漲至 20200.06 點。520 總統就職倒數，520 行情暖身，帶動概念股如軍工國防、線纜以及生技族群今天走揚，不過預估成交量縮至 3500 億元。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 較無表現，小跌 0.13%，聯發科 (2454-TW) 漲 1.33%，鴻海 (2317-TW) 漲 2.82%，大立光 (3008-TW) 漲 0.21%，日月光 (3711-TW) 跌 1.59%，金控雙雄皆小跌。
520 總統就職進入倒數，帶動相關族群走揚。軍工國防族群漲勢凌厲，jpp-KY(5284-TW) 強攻漲停鎖住 220.5 元，雷虎 (8033-TW)、上銀 (2049-TW)、亞航 (2630-TW) 以及保勝光學 (6517-TW) 漲逾半根停板。
線纜族群也有表態，榮星 (1617-TW)、大亞 (1609-TW)、華榮 (1608-TW) 皆有 2 至 3% 的漲幅。其他還有三洋電 (1614-TW)、合機 (1618-TW) 以及聲寶 (1604-TW) 也都有所表現。另外，電力供應概念股同樣走強，系統電 (5309-TW)、盛達 (3027-TW) 皆漲逾半根停板。
生技族群今天也紅通通，美時 (1795-TW)、寶齡富錦 (1760-TW) 以及台耀 (4746-TW) 都漲逾半根停板，保瑞 (6472-TW)4.35%，神隆 (1789-TW)、科妍 (1786-TW)、北極星藥業 - KY(6550-TW)，以及藥華藥 (6446-TW) 都有 1 至 2% 的漲幅。
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