〈台股盤中〉520行情暖身 軍工、線纜、生技股挺身守 2萬點大關

台股今 (27) 日早盤呈現高檔震盪，開高後一度翻黑，不過隨後再度翻紅，最高漲至 20200.06 點。520 總統就職倒數，520 行情暖身，帶動概念股如軍工國防、線纜以及生技族群今天走揚，不過預估成交量縮至 3500 億元。